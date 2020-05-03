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AK Partili Yavuz; “Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu”

İHA

– Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, "Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu" sözleriyle eleştirdi.

AK Partili Yavuz; “Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu”

– Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’i, “Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız dediğini duydunuz mu” sözleriyle eleştirdi.
Metin Yavuz, açıklamasında; “18 yıldır hiçbir seçimde yenilmeyen Başkan Erdoğan liderliğinde, olağanüstü bir şekilde güçlenerek emperyalist emellerini bozan yeni Türkiye'ye karşı, ABD başta olmak üzere Almanya, İngiltere, Fransa, Yunanistan, İsrail ve içimizdeki terör sevicilerinde aralarında bulunduğu şer odakları, bir çok kez gayri meşru bir şekilde saldırı düzenleyerek siyasi bir dizayn çabası gösterdiler. Hamdolsun ki, tek derdi vatan ve millet olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur ve dik duruşunun yanı sıra ona inanan ve güvenen aziz milletimizin hainlere geçit vermemesiyle, bizim bekamıza yönelik gerçekleştirdikleri her saldırıda kaybeden taraf oldular. Bakıyoruz da FETÖ’cü alçaklar tarafından 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen hain kalkışmada bir belediye başkanının evine kaçarak televizyon karşısında terlikleriyle gelişmeleri takip eden CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu’nun avareleri, FETÖ ağzıyla yeni bir darbe imasında bulunarak, Başkan Erdoğan’a ve hükümetimize karşı saldırmaya başladılar” dedi.

“Bu kadar pervasızca hareket ederek, iğrenç açıklamalarda bulunan bu kişilere öncelikle sormak istiyorum” diyen Yavuz, “Cesaret alabilmek için siz ne içiyorsunuz? Neyin kafasındasınız? CHP’nin Grup Başkanvekili Özgür Özel daha iki gün önce darbe imasında bulunarak bürokratları tehdit etmişken şimdi de kalkmış milli iradeyi hiçe sayan ifadeler ile kendince Anayasayı gayrimeşru ilan ediyor. Kaftancıoğlu ise bildiğiniz gibi terör seviciliği ile bir kez daha ön plana çıkıyor. Aslında, ABD merkezli yeni bir proje hazırlandığını ve CHP tarafından uygulamaya alındığını yaptıkları bu açıklamalar ile görmek oldukça mümkün. Bakınız, iktidara darbe imasında bulunan ana muhalefet partisi CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Amerika basını tarafından ‘Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan’a meydan okuyor’ başlığı altında parlatılıyor. Siz hiç sarayı yıkacağız diyenlerin, Kandili yıkacağız veya katil Polis diyenlerin katil PKK dediklerini ve bunu yabancı basının manşetlerine taşıdıklarını gördünüz mü? Biz kandili alçakların başına yıkarken, CHP’li Özel’in sarayı başınıza yıkacağız demesi sizce tesadüf mü? Ne zaman teröristlerin başına bomba yağdırsak, nedense hep CHP’den ses geliyor. Parti politikaları ile ayrışmadığını özellikle ifade ederek, terör örgütleri seviciliğini gösteren sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP’li Kaftancıoğlu’nun motorcu olmadığını, kumpasçı, terör sevici ve darbeci olduğunu aziz milletimiz çok iyi bilmektedir. Açıkça ifade etmek gerekirse, CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu, Allah Resulü ve İslami değerlerimiz ile dalga geçerek, İslam ve Müslüman düşmanı olan, Sözde Ermeni soykırımını kabul eden bir Türk düşmanı, PKK terör örgütü liderlerinden Sakine Cansız’a terörist demeyi reddeden bir PKK sempatizanı, Devlete katil diyen bir devlet düşmanı, gezi destekçisi olan Röntgenci biridir. Bilindiği gibi, son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımızın evi için kaçak yapı diyerek ilçe başkanını göndermiş ve resmen röntgencilik yapmış olsa da, iftiradan öteye geçemeyen iddiaları bir kez daha elinde patlamıştı. Bu röntgenci Kaftancıoğlu’na şimdi bir çağrıda bulunmak istiyorum. Mevkidaşınız olan Muğla İl Başkanınız ile görüşüp Bodrum İlçe Başkanınızı, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in Bitez’de denize sıfır bir nokta olan ticari alana kaçak yaptığı villaya göndererek fotoğraflayın ve bunu kamuoyu ile paylaşın. Paylaşın ki, Parsel kaydırarak nasıl saray yapılıyormuş hepimiz görelim”

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