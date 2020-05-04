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17 yıldır 'ayaklı kan bankası' gibi geziyor

DHA

17 yıldır 'ayaklı kan bankası' gibi geziyor

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) -AYDIN´ın İncirliova ilçesinde 17 yıldan beri kan ihtiyacı olanlara yardımcı olan Ümit Yaşar (47), defterinde 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarası ile dolaşıyor.<br>Ön büro elamanı olarak taşeron firmaya bağlı çalıştığı İncirliova Belediyesi'nden 3 yıl önce sağlık sorunu nedeniyle malulen emekli olan Ümit Yaşar, 2003 yılında, belediye hoparlöründen bir hasta için zor bulunan A Rh negatif grubu kana ihtiyaç olduğu anonsu yapıldığını duyup, yardıma koştu. Ancak, belediyenin önüne geldiğinde kendisinden başka kimsenin kan bağışı yapmak için gelmediğini görünce, şaşırdı. Bekar olan Yaşar, belediye görevlilerin yönlendirmesiyle Aydın Devlet Hastanesi'ne giderek yaşlı bir kadına kan verdi. O günden sonra kendisini gönüllü kan bankası olarak tanıtan yaşar, kan ihtiyacı olan hastalarla bağışta bulunmak isteyenleri buluşturmaya başladı. Yaşar, tuttuğu notlarla zamanla 5 bin kişinin kan grubu ve telefon numarasının yer aldığı bir ajandaya sahip oldu. Adeta ayaklı kan bankası gibi dolaşan Yaşar, bu şekilde 17 yılda birçok hastanın hayatını kurtardı.<br>"Benim işim buluşturmak" diyen Ümit Yaşar, "Hastalara hiçbir maddi, manevi talepte bulunmadan ihtiyacı olan kanın temin edilmesine aracılık yapıyorum. Aydın ve ilçeleri dışında komşu illerdeki hastanelerde yatan hastaların da ihtiyacı olan kanı bulmasına yardımcı oluyorum. Gönüllü olarak kan bağışı yapacak kişiyi hastanın bulunduğu hastaneye yönlendiriyorum" dedi.<br>`4 ŞEHİRDE İNSANLARA YARDIMCI OLUYORUM´<br>17 yıl önce belediyenin anonsu üzerine hastaneye gidip kan bağışında bulunduğu yaşlı kadın ve yakınlarının mutluğunu görünce kendisine 'Sen bu işi yaparsın' dediğini belirten Yaşar, o günden bu yana çevresindeki gönüllü olmak isteyen kişilerin kan grubu ve telefonlarını bir deftere kaydettiğini belirtip, "Şu an elimdeki defterde 5 bin kişinin kan grubu listesi var. 17 ilçe, bir milyonun üzerinde nüfusu olan Aydın'da ve Muğla, Denizli ile İzmir'deki tüm hastanelere kan ve trombosit konusunda insanlara yardımcı oluyorum. Türk halkı olarak, koronavirüs salgının nedeniyle birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde herkesi duyarlı olmaya olup, plazma tedavisi görecek hastalar için trombosit vermeye davet ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN<br>2020-05-04 08:12:54<br>

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