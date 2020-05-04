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Kuşadası MHP’den polise çifte teşekkür

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası ilçe teşkilatı, koronayla mücadele kapsamında verilen tüm görevleri yerine getiren Kuşadası polisinin aynı zamanda asli görevinde de önemli başarılara imza atmasına teşekkür etti.

Kuşadası MHP’den polise çifte teşekkür

Milliyetçi Hareket Partisi Kuşadası ilçe teşkilatı, koronayla mücadele kapsamında verilen tüm görevleri yerine getiren Kuşadası polisinin aynı zamanda asli görevinde de önemli başarılara imza atmasına teşekkür etti.
MHP Kuşadası ilçe Başkanı Murat İnan, korona virüs önlemlerinde ön saflarda görev yapan Kuşadası Polisinin ayrıca son aylarda birçok başarılı operasyona imza atarak, Kuşadası genelinde olumsuzluklara izin vermediğine dikkati çekti. Yazılı bir açıklama yapan MHP ilçe başkanı Murat İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Koronavirüs salgınıyla nedeniyle ülkece olağanüstü günlerden geçiyoruz. Haklı olarak hepimizin gündemi salgın ve etkileri. Bu sürecin yanında ilçemizde kamusal düzenin sağlanması , hepimizin güvenle evlerinde kalması için emniyet güçleri tarafından kısıtlı personel olmasına rağmen fedakarca bir mücadele verildiğini sizlere belirtmek istiyorum.İlçemizde Son bir kaç ay içerisinde uyuşturucu ile mücadeleden kaçakçılığa, hırsızlıktan aranan şahısların yakalanması olmak üzere 100’e yakın başarılı operasyona imza atılmış ve zanlılar adalete teslim edilmiştir. Bu görev ve sorumluluklarının yanında polislerimiz sokağa çıkma yasağı olan günlerde yasakların uygulanması için görev başında olmaya, 155 ihbar hattına başvuran 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımızın ilaç ve erzak ihtiyacını karşılamaya, 24 saat şehrin giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında fedakarca, yorulmadan görevlerine aralıksız devam etmektedir. Başta İlçe Emniyet Müdürümüz Mehmet Ali Berksoy olmak üzere gecesini gündüzüne katan, canı pahasına fedakarca, evimizde de huzurlu kalmamızı sağlayan, ilgileriyle Türk devletinin şefkatini ve gücünü milletimize hissettiren tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan ayını kutluyor, yaptığınız ibadetlerin kabulünü diliyorum. Evinizde kalmanızı, zor şartlarda görev yapan kamu çalışanlarına yardımcı olmanızı rica ediyor, başta emniyet güçlerimiz olmak üzere tüm milletimizi Allah’a emanet ediyorum “

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