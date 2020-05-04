Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kuşadası’nda polisin gerçekleştirdiği kaçak sigara ve tütün operasyonunda çok miktarda doldurulmuş sigara ve kıyılmış tütüne el konuldu. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçak sigara ve tutun mamülleri ile mücadele kapsamında şüphe duyulan 5 iş yeri ile ilgili mahkemenin verdiği arama kararının ardından operasyon başlattı. Operasyonda arama kararı verilen iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 12 bin 100 adet doldurulmuş sigara ile 24 bin 500 gram kıyılmış tutun ele geçirildi. Polis ekipleri kaçak tütün ve sigaralara el koyarken, olayla ilgili olarak da 4 şüpheliyi de 4733 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına aldı.

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