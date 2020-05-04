İzmir'e, Suudi Arabistan'dan 169 Türk vatandaşı getirildi (2)

<br>KARANFİLLİ KARŞILAMA<br>Suudi Arabistan'dan koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen 168 Türk vatandaşı, Aydın'ın Söke ilçesindeki Meryem Yazıcıoğlu KYK Yurdu'na yerleştirildi. Yurda getirilenler, otobüsten inerken, karanfillerle karşılandı. 168 Türk vatandaşının buradaki 14 günlük karantina süresinin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.Burhan CEYHANİslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Söke Burhan CEYHANİslam KELEŞ <br>2020-05-04 17:26:06<br>
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