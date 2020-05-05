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Başkan Çetindoğan; “Küçük esnaf ülkenin can damarıdır”

İHA

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan küçük esnafın Kovid19 salgınından dolayı zor günlerden geçtiğini ve bu dar günlerde yanlarında olunması gerektiğini ifade etti.

Başkan Çetindoğan; “Küçük esnaf ülkenin can damarıdır”

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan küçük esnafın Kovid19 salgınından dolayı zor günlerden geçtiğini ve bu dar günlerde yanlarında olunması gerektiğini ifade etti.
Dünya genelinde yaşanılan salgın nedeni ile herkesin zor günler geçirmekte olduğunu belirten Başkan Çetindoğan, “Alışveriş merkezlerinin sayıca arttığı zamanlardan beri ülkemizde küçük esnaf zaten zor günler yaşıyordu. Şimdi üstüne birde bu salgın hastalık çıkınca iki aya yakındır dükkanını açamayan esnaflarımız var. İşi gereği yasaklardan etkilenmeyen hala çalışmaya devam eden esnaflarımız ise gün içerisinde siftah bile yapamadan kepenk kapatıyorlar. Her şey hem kendi hem de ülkemizdeki her vatandaşımızın sağlığı için, bunun bilincinde oldukları için bu zor günlerin geride kalmasını sabır ile bekliyorlar. Elimizden geldiğince esnaf ve sanatkarımızın yanında olmalıyız” dedi.
Tüm İslam aleminin Ramazan Ayını da kutlayan Başkan Çetindoğan, “Ben kendi adıma her Ramazan ayında ve her bayram öncesinde vatandaşlarımıza alışverişlerini küçük esnaftan yapmaları için çağrıda bulunurum. Bu sene daha öncekilerden farklı hepimizin evlerinde geçireceği bir bayram olacak belki de çocuklarımıza yeni bayramlıklar almayacağız ama bu süreç içerisinde yapacağımız alışverişlerimizi, kendi mahalle bakkalımızdan kendi semtimizin esnafından yaparsak onlara da bir katkımız dokunmuş olur. Önemli olan evlerimizde ve sevdiklerimizden uzak geçirdiğimiz bu süreçte gönüllerimizin bir olmasıdır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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