'Erik Dalı' türküsü eşliğinde erik hasadı

<br>Burhan CEYHAN/İNCİRLİOVA (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, erikte rekoltenin ve fiyatların geçen yıla oranla yüksek olması, üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticiler, bahçede 'Erik Dalı' türküsünü çalıp, oynayarak erik hasadına başladı.<br>İncirliova'da, yaklaşık 2 bin kişinin geçim kaynağı olan papaz eriğinde, hasat başladı. Rekoltenin iyi olması, fiyatların da kaliteye göre toptan kilo başına 8 ile 10 lira arasında değişmesi, üreticiyi mutlu etti. Yeni sezona 'Merhaba' diyen papaz eriği üreticileri, 'Erik Dalı' türküsü eşliğinde, oynayarak keyifli bir hasat gerçekleştirdi. Bölgedeki bahçelerden toplanan papaz erikleri, Sandıklı Mahallesi'ndeki işletmelere teslim edildi. Burada ayıklanan ve elemeden geçirilen papaz erikleri, yarım kiloluk ve kiloluk olarak paketlendi. Paketlenenler ise başta İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerindeki hallere gönderilmeye başlandı. Bölgedeki toplam 5 bin dönüm arazideki ağaçlardan yıllık ortalama 700 ton civarında papaz eriği üretilirken, yöre ve ülke ekonomisine de ciddi bir katkı sağlıyor.<br>'700 TON CİVARINDA REKOTE BEKLİYORUZ'<br>Erik üreticisi olan ve aynı zamanda tüccar Bayram Büyüten, "Papaz erikleri hasat edilecek duruma geldi. Bu yıl kalitede yerinde. Hasadımızı yapıp çeşitli illerdeki hallere ve büyük marketlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Fiyatlarda toptan kalitesine göre kilosu 8 ila 10 lira arasında değişiyor. Tabi ki zamanla piyasada erik bollaştıkça düşecektir. Geçen yıl 600 ton kadar ürün aldık. Bu yıl da 700 ton civarında rekolte bekliyoruz. Rekolte ve fiyatlardan memnunuz" dedi.<br>Sandıklı Mahallesi Muhtarı Fazlı Kurşunlu ise, "Mahallemizde, çiftçilerimize katkı sağlamak için erik ayıklaması yapılması için 8 ayrı ardiye yaptık. Burada üretilen kaliteli papaz erikleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderilip, sofraları süslüyor" diye konuştu.<br>Dayıbaşı Neriman Cenger, "İşçilerle sosyal mesafeye uymak için 6-7 kişiyi geçmeyecek şekilde minibüslere bindirip, bahçelere taşıyoruz. Buna da şükür. Yeter ki iş olsun" diye konuştu.<br>Meyve işleme Tesisi sahibi Mehmet Cenger ise, "Aydın'ın çeşitli yerlerinden gelen erikleri burada makinelerde önce irili ufaklı olarak ayırıyoruz. Ayıklanan erikler paketlenip, çeşitli illere gönderiliyor. Erikte rekolte güzel, şu an için bir sıkıntı görünmüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN<br>2020-05-06 08:06:54<br>

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