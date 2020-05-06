Aydın’da jeotermal santrallerin Nisan ayı ölçümleri temiz çıktı

– Aydın Valiliği, il genelindeki Jeotermal Enerji Santrallerinde (JES) Nisa ayı içerisinde yapılan hava ölçümlerinde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.

Aydın Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Sanayi tesislerinden kaynaklanan hava emisyonlarının tespiti, ölçüm yerleri, ölçüm programları, usul ve esasları Türk Standartlarına, EPA (Amerika), DIN ve CEN (Almanya ve AB) normlarına uygun hazırlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde yer almakta, H2S parametresi için Tesis Etki Alanında Hava Kalitesi Sınır Değerleri' ne göre incelendiğinde, saatlikte 100 µg/m3, KVS ' de ise 20 µg/m3 sınır değeri bulunmaktadır.

Valimiz Yavuz Selim Köşger’in talimatı ile 2019 yılından itibaren, her bir jeotermal elektrik üretim santrali için yerleşim yerleri de dikkate alınarak santral etki alanı içerisinde yılda iki defa olmak üzere (yazkış) 1’er aylık periyotlar halinde 2 ay boyunca hidrojen sülfür (H2S), amonyak (NH3), kükürt dioksit (SO2 ) ve azot dioksit (NO2) parametrelerinin pasif difüzyon örnekleme yöntemi ile ölçülmesi Valiliğimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gözetiminde yapılmaktadır. Bu ölçüm sonuçları doğrultusunda hazırlanan, 2020 yılı Nisan ayı içerisinde Müdürlüğümüze sunulan raporlardaki ölçüm sonuçları incelendiğinde herhangi bir sınır değer aşımı olmadığı görülmektedir” denildi.

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