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Aydın’da ölümlü trafik kazalarında yüzde 16 düşüş yaşandı

İHA

Aydın'da yaya öncelikli trafik etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmalar ve bilgilendirmeler ile ölümlü trafik kazalarında yüzde 16 düşüş yaşandı.

Aydın’da ölümlü trafik kazalarında yüzde 16 düşüş yaşandı

Aydın’da yaya öncelikli trafik etkinlikleri kapsamında yapılan çalışmalar ve bilgilendirmeler ile ölümlü trafik kazalarında yüzde 16 düşüş yaşandı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini gösteren Korona virüsü (Kovid19) salgınını dolayısıyla uygulanan tedbirler kapsamında 0208 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenen Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri bu yıl farklı kutlanıyor.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Evde kaldığımız bu günlerde "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" parolası ile trafik kültürüne sahip çıkmamız gerekmektedir. İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edilerek ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Yaya Önceliği Etkinlikleri ve yıl boyunca devam eden sıkı denetimler ile uygulamanın başladığı ilk bir yıllık periyotta ülke genelinde yaya ölümlerinde tam yüzde 22’lik bir azalış meydana gelmiştir. "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ile 2020 yılı da Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edilmiş ve bu kapsamda yıl süresince araç sürücüleri ve yayalar üzerinde sıkı denetimler gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Denetimlerin temel amacı trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarını en aza indirgemektir. Gerçekleştirilen denetimler sonucu 2019 yılında ülke genelinde olduğu gibi il genelinde de trafik kazaları konusunda düşüş yaşandığı görülmektedir. İl genelinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 16, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 3’lük düşüş meydana gelmiştir ve bu yıl meydana gelen trafik kazalarının yüzde 48’i gerekli koruma başlığı ve güvenlik ekipmanı kullanmayan motosiklet sürücüleri tarafından gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl gerçekleştirilen denetimlerde;
İl merkezinde 188 bin 385 il genelinde ise 899 bin 819 araç sürücüsü denetlenmiş ve il genelinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 176 bin 334 araç sürücüsüne gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Trafik kazalarında yüzde 48’lik orana sahip olan motosikletler üzerinde yapılan denetimlerde 51 bin 557 araç sürücüsü denetime tabi tutulmuş ve 22 bin 131 sürücü tespit edilen eksiklik ve kural ihlallerinden dolayı cezai işleme tabi tutulurken 4 bin 260 motosiklet trafikten men edilmiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 74. Maddesinde yapılan yeni düzenlemeye istinaden kavşak giriş ve çıkışları ile Yaya ve Okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen 458 araç sürücüsüne gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Yaya önceliği konusunda gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Umuma açık alanlarda ve trafik yoğunluğun bulunduğu güzergahlarda sürücüler ve yayalar ile yüz yüze iletişime geçilerek konuya ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılarak açıklayıcı el broşürleri verilmektedir. Bu bağlamda geçtiğimiz yıl il genelinde 24 bin 353 araç sürücüsü ile 5 bin 187 yaya üzerinde bilgilendirme ve eğitim çalışması yapılmıştır. Bugünün kazalarını önlemek için bugünün sürücü ve yayalarının trafik davranışlarını değiştirmenin yanı sıra, geleceğin kazalarını bugünden önleyebilmek için gelecekteki sürücü ve yayalara bugünden doğru davranışları kazandırmak adına okullarda ve Kuran Kurslarında gerekli eğitim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. İçinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim yılında 26 bin 368 öğrenciye Temel Trafik Eğitimi ve Yaya Güvenliği konularında eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır. Karayolu Trafik Haftası süresince özellikle yaya geçitleri ve yaya kaldırımları üzerine parklanmış araçlar ile dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç farkedilmemesine neden olan seyir halinde cep telefonu kullanımı konularında sıkı denetimler gerçekleştirilecek ayrıca sürücü ve yayalara sosyal mesafe kuralına uyarak ve gerekli tedbirler (maske/eldiven/siperlik) alınarak bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecektir. Yaya ve okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemeleri ile ‘Önce Yaya’ ikonları kontrol edilerek standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik/yıpranmış durumda olanların tamamlanması sağlanacaktır. Şehrin yaya ve araç trafiği bakımından yoğun olduğu bölgeler ile toplu taşıma araçlarında Karayolu Trafik Haftasına ilişkin görsellere yer verilecektir.
Yaya Önceliğine vurgu yapılarak gerçekleştirilecek olan 2020 yılı Trafik Haftası 08 Mayıs Cuma günü sona erecek ancak İçişleri Bakanlığınca 2020 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı olarak ilan edilmesi sebebi ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganları ile yıl süresince düzenlenecek olan çeşitli eğitim, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri ile bu trafik kültürünün oluşması sağlanacaktır” denildi.

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