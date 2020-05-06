Aydın filesine Yunan smaçör

"Beni sadece İzmir yargılayabilir"

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<br>AYDIN (DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor´un son olarak Galatasaray HDI Sigorta forması giyen Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre önce ülkesine dönen 24 yaşındaki voleybolcunun yeni sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter dökeceği ileri sürüldü. Ülkesinde Panathinaikos kulübünde oynayan 1.96 boyundaki Anthi Vasilantonaki, 5 yıl İtalya kulüplerinde görev aldı.DHA-Spor Türkiye-Aydın <br>2020-05-06 11:42:51<br>

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