Aydın Valiliği’nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Kovid19 salgını dolayısıyla Aydın'da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı açıklandı.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Değerli Aydınlılar, İlimizde Covid19 salgını dolayısıyla uygulanmakta olan seyahat kısıtlaması 05.05.2020 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Aynı zamanda hafta sonları uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması da sonlandırılmıştır. Ancak, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altıyla ilgili kısıtlamalar devam etmektedir. Sadece 65 yaş üstü vatandaşlarımız 10 Mayıs 2020 Pazar günü 11.0015.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde, 14 yaş altı çocuklarımız 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü yürüme mesafesinde, 1520 yaş arası gençlerimiz ise 15 Mayıs 2020 Cuma günü sokağa çıkabilecektir” denildi.

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