Büyükşehir ASTİS'te çalışmalarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir ASTİS'te çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'nde (ASTİS) başlattığı yağmur suyu hattı çalışmasını sürdürüyor.

Büyükşehir ASTİS'te çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Aydın Sanayi Ticaret İhtisas Sitesi'nde (ASTİS) başlattığı yağmur suyu hattı çalışmasını sürdürüyor.
ASTİS içerisindeki çalışmalara Çevre Bulvarı üzerindeki çalışmalarla devam ediliyor. Bölgedeki altyapı çalışmasına Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 12 milyon liralık kaynak ayrıldı.
Şiddetli yağışlar sonrasında baş gösteren yağmur suyu sorununu ortadan kaldırmak için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor. ASTİS sitesi içerisindeki çalışmalarda sona gelinirken suyun tahliyesini sağlayacak Çevre Bulvarı üzerindeki çalışmalara hız verildi. Çalışmalar kapsamında 450 metre menfez, 7 bin 300 metre beton boru hattı ve 300'den fazla yağmur suyu mazgalı yapılacak. Yağmur suyu hattının kısa sürede bitirilip hizmete alınması planlanıyor.
Diğer taraftan ASTİS'teki işyeri sahipleri ve çalışanlar da yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Vatandaşlar yapılan yatırım için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke Ovası'nda biçme ve çapalama ücretleri belli oldu
YEREL HABERLER Söke Ovası'nda biçme ve çapalama ücretleri belli oldu
Büyükşehirden kaçıp döndüğü köyünde organik üretim yapıyor 8 yıl çalıştığı Antalya’dan dönen girişimli bayan, hemcinslerine örnek oldu
YEREL HABERLER Büyükşehirden kaçıp döndüğü köyünde organik üretim ...
Efeler’de semt pazarları düzenli olarak temizleniyor
YEREL HABERLER Efeler’de semt pazarları düzenli olarak temizleniyor
Narkotik ekipleri, zehir tacirlerinin planlarını yarım bıraktı Lüks otomobil ile uyuşturucu sevkiyatı hedefine ulaşmadan yakalandı
YEREL HABERLER Narkotik ekipleri, zehir tacirlerinin planlarını ...
Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu kapattı
YEREL HABERLER Didimli hayırsever 3 veresiye defterinin borcunu ...
Metin Yavuz arıcıları ziyaret edip bal sağımı yaptı
YEREL HABERLER Metin Yavuz arıcıları ziyaret edip bal sağımı yaptı
Aydın Valiliği’nden sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması
YEREL HABERLER Aydın Valiliği’nden sokağa çıkma kısıtlaması ...
Metin Yavuz arıcı çiftçileri ziyaret etti
YEREL HABERLER Metin Yavuz arıcı çiftçileri ziyaret etti
Alnında kuş figürü bulunan 'Casper' görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Alnında kuş figürü bulunan 'Casper' görenleri ...
Kuşadası Vefa Grubu yaşlıları ziyaret etti
YEREL HABERLER Kuşadası Vefa Grubu yaşlıları ziyaret etti
Büyükşehir Efeler’de altyapıyı yeniliyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Efeler’de altyapıyı yeniliyor
Efeler halkı kararını verdi
YEREL HABERLER Efeler halkı kararını verdi
Aydın büyükşehirle güzelleşiyor
YEREL HABERLER Aydın büyükşehirle güzelleşiyor
CHP’li gençler Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına 3 fidan dikti
YEREL HABERLER CHP’li gençler Deniz Gezmiş ve arkadaşları anısına 3 ...
Başkan Kaplan; “Bıyıklı Mahallesi’nin çehresi değişecek”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; “Bıyıklı Mahallesi’nin çehresi ...
Kuşadası Belediyesi iki ayda 27 bin sıcak çorba dağıttı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi iki ayda 27 bin sıcak çorba ...
Şehit ailesi kampanyaya koyunlarını bağışladı
YEREL HABERLER Şehit ailesi kampanyaya koyunlarını bağışladı
Kuşadası Belediye bandosu moral vermeye devam ediyor Kuşadası Belediye bandosu bu kez, belediye çalışanları için çaldı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediye bandosu moral vermeye devam ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Efe-Ders projesinde ikinci etap başladı
YEREL HABERLER Efe-Ders projesinde ikinci etap başladı
Nazilli polisi sosyal mesafeye dikkat çekti
YEREL HABERLER Nazilli polisi sosyal mesafeye dikkat çekti
Başkan Çerçioğlu’ndan yaşlılara jest
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu’ndan yaşlılara jest
Aydın filesine Yunan smaçör
YEREL HABERLER Aydın filesine Yunan smaçör
Aydın’da ölümlü trafik kazalarında yüzde 16 düşüş yaşandı
YEREL HABERLER Aydın’da ölümlü trafik kazalarında yüzde 16 düşüş ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X