Aydın filede, Balkestein ile yeni sezon için anlaştı

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<br>AYDIN, (DHA) Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor'un iç transferde Maret Balkestein ile yeni sezon için anlaştığı öğrenildi.<br>Sezon başında Romanya temsilcisi CSM Bükreş'ten transfer edilen 31 yaşındaki Hollandalı smaçörün Aydın temsilcisi ile sözleşme yenilediği belirtildi. Mavi-beyazlılar, dış transferde ise Galatasaray'dan Yunan smaçör Anthi Vasilantonaki ile şimdiden prensip anlaşmasına varmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA<br>2020-05-07 12:09:59<br>

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