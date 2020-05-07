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Kuşadası Belediyesi iki ayda 4 bin 866 ailenin yardımına koştu

İHA

Kuşadası Belediyesi korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında büyük bir sosyal belediyecilik örneği sergiliyor.

Kuşadası Belediyesi iki ayda 4 bin 866 ailenin yardımına koştu

Kuşadası Belediyesi korona virüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında büyük bir sosyal belediyecilik örneği sergiliyor.
Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla, pandemi ile mücadele sürecinde 178 aileye toplam 136 bin 736 Türk Lirası nakdi, 4 bin 688 aileye ise ayni yardımda bulunuldu.
Kuşadası Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgın hastalığına karşı yürüttüğü mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Kentte yaşayan vatandaşların sağlığını korumak için aldığı tedbirleri elden bırakmayan Kuşadası Belediyesi, bir yandan da süreçten sosyal ve ekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi 178 aileye toplam 136 bin 736 Türk Lirası nakdi yardımda bulunuldu. Ayrıca 4 bin 688 aileye ayni yardım yapıldı. Bugüne kadar ihtiyaç sahibi ve sokağa çıkma yasağı bulunan 505 kişiye toplam 27 bin adet sıcak çorba ikramında bulunan ekipler, Evde bakıma muhtaç 402 hastanın da ihtiyaçlarını giderdi. Müdürlük tarafından ayrıca süreçten ekonomik anlamda olumsuz etkilenen 3781 aileye Başkan Ömer Günel’in öncülüğünde başlatılan dayanışma yardımı kapsamında toplanan temel gıda paketleri dağıtıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede korona virüs ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek “Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen korona virüs salgınıyla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden sahada, ofislerinde ve evlerinde emek harcıyor. Bir yandan kentimizi virüse karşı temizlerken bir yandan da süreçten sosyalekonomik anlamda olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ulaştığımız hemşehrilerimize hem nakdi hem de ayni yardımlarda bulunuyoruz. İki aylık süreçte toplam 4 bin 866 ailemize ihtiyaçları kapsamında yardım yapıldı. Yardımlaşmamıza kentimizin hayırseverleri de büyük katkı sağladı. Dayanışmamız süreç bitene kadar devam edecek. Birlikten kuvvet doğar. Güzel günlere çok yakında kavuşacağımıza inancımız sonsuz” dedi.

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