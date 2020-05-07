Germencik’te esnaflara nakdi yardım ödemelerine başladı

– Korona virüs salgınına yönelik ciddi bir eylem planı oluşturan ve küresel pandeminin Germencik’te önlenmesi için ilk günden bugüne kriz yönetimini başarılı bir şekilde yürüten Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, halkın yaralarını sarmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Fuat Öndeş, korona virüs sürecinde ekonomik olarak yıpranan ve zor günler yaşayan esnaflara yönelik hazırladığı esnaf destek paketi kapsamında nakdi yardım ödemelerine başladı. Korona virüs pandemisinin kontrol altına alınması için alınan tedbirler gereği faaliyetleri kısıtlanan ya da durdurulan esnaflara destek olmak için belediye meclisini olağanüstü toplayan ve nakdi yardım ile belediyeye ait taşınmazlarda kiracı durumunda bulunan esnafların kiralarının 3 ay ertelenmesi kararının alınmasını sağlayan Belediye Başkanı Öndeş, esnaflara nakdi destek ödemelerinin başladığını açıkladı.



Esnaf destek ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şunları kaydetti “Esnaflarımız zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte onlara bir nebze de olsa destek olmak, en azından nefes almalarını sağlamak için bir adım attık ve Germencik Belediyesi olarak sosyal ve sorumlu belediyecilik ilkemiz gereği ve halkla iç içe yönetim anlayışımız doğrultusunda belediye meclis üyelerimizin oy birliği ile esnaflarımıza bir destek paketi sunmak için karar aldık. İlgili genelgeler ve yasal prosedürler çerçevesinde Koronavirüs salgınına yönelik tedbiren faaliyetlerine ara veren ya da kısıtlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren esnaf gruplarına nakdi yardım toplantımızın ana gündem maddesiydi. Karar alınmasının akabinde geçen hafta Esnaf Destek Masası kurarak dilekçeleri topladık ve sosyal inceleme ve araştırma komisyonumuz esnaf odalarından gelen listeler ışığında gerekli çalışmayı yaptı ve nakdi yardım yapılacak esnaflarımızı belirledi. Dün itibariyle berber ve kuaför esnafımızın ödemelerini yaptık. Berber ve kuaförlerimizin 11 Mayıs itibariyle faaliyetlerine başlayacağı için de ayrıca mutluyum. Ancak tedbiri elden bırakmamaları, açıklanan kurallara kesin bir tavırla uymalarını kendilerinden rica ediyorum. Berber ve kuaförlerimizin bu süreçte oluşan maddi zararlarını yaptığımız bu destek ödemeleri bir nebze de olsa giderecekse ne mutlu bizlere. Öte yandan diğer esnaflarımızın ödemelerine de başladık ve şuanda ödemeleri yapılıyor. İmkanlarımız dahilinde elimizden geldiğince esnaflarımızın yanında durmaya ve destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile meclis üyelerimize bu süreçte göstermiş oldukları birlik ve beraberlik için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklı günler dilerim”

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