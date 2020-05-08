Kuşadası’nın vefalı öğretmenleri yardım dağıtıyor

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Kuşadası Kaykamamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu Kuşadalı vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in koordinasyonunda yürütülen ve büyük çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu Vefa Sosyal Desek Grubu, Ramazan ayı boyunca Kuşadası’nda şu ana kadar 2 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda kolilerinden oluşan yardım paketi dağıttı.

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