Aydın'da Meryem uzattı

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<br>AYDIN (DHA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Hollandalı smaçör Maret Balkestein'in ardından pasör çaprazı Meryem Boz'la da yeniden anlaştı.<br>Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırmasını sürdüren yönetimimiz, takım kaptanımız Meryem Boz ile sözleşme yeniledi" ifadelerine yer verildi.<br>A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan 32 yaşındaki Meryem, voleybolseverler tarafından "Mavi Şimşek" lakabıyla anılıyor. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nin en değerli oyuncusu seçilen Meryem, 5 maçta 85 sayı üretmişti.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)<br>2020-05-08 11:43:03<br>

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