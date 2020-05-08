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Başkan Günel’den berber ve kuaförlere destek Kuşadası Belediyesi berber ve kuaförleri 11 Mayıs’a hazırlıyor

İHA

Kuşadası Belediyesi, 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını korona virüs'e karşı dezenfekte etmeye başladı. İşletmelere ayrıca hastalık riskini en aza indirgemek amacıyla maske ve el dezenfektanı dağıtılıyor.

Başkan Günel’den berber ve kuaförlere destek Kuşadası Belediyesi berber ve kuaförleri 11 Mayıs’a hazırlıyor

Kuşadası Belediyesi, 11 Mayıs'ta kapılarını açacak olan kuaför, berber ve güzellik salonlarını korona virüs’e karşı dezenfekte etmeye başladı. İşletmelere ayrıca hastalık riskini en aza indirgemek amacıyla maske ve el dezenfektanı dağıtılıyor.
Kuşadası Belediyesi, koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı durumda olan kuaför, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs'ta açılacağının duyurulmasının ardından harekete geçti. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli ekipler kentte bulunan tüm kuaför ve benzeri işletmeleri korona virüse karşı ilaçlamaya başladı. Dükkânları virüse karşı ilaçlanan esnafa ayrıca maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. Müdürlük yetkilileri 11 Mayıs’a kadar ilçedeki ilgili tüm işletmelerde dezenfekte çalışması yürütüleceğini belirtti.

Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren temizlik ve ilaçlama hususuna verdikleri öneme dikkat çeken Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Koronavirüs salgın hastalığıyla mücadele kapsamında belediyemizin tüm hizmet birimleri mesai saati gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Bizler herkesin evde kalması gereken şu günlerde hemşehrilerimizin sağlığı için çalışıyoruz. Kuaför, berber gibi işletmelerin 11 Mayıs’ta açılacağı haberini alır almaz harekete geçtik. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimiz ilgili işletmeleri dezenfekte etmeye başladı. Ayrıca esnafımıza maske ve el dezenfektanı da dağıtıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte, dayanışarak atlatacağız” dedi.

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