Nazilli Vefa Destek Grubu 54 bin vatandaşa ulaştı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, yeni tip Korona Virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında vatandaşa destek olmak amacıyla Nazilli Kaymakamlığınca kurulan Vefa Destek Grubu, 150 bin nüfuslu ilçedeki 54 bin vatandaşa ulaşarak hizmet rekoru kırdı.

Nazilli Kaymakamlığı bünyesinde bulunan Vefa Destek Grubuna ziyarette bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İlçe Başkanı Mustafa Abak ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kaymakam Arısoy ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ahmet Özcan Çevikçelik’den çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Yeni tip Korona Virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında vatandaşa destek olmak amacıyla Nazilli Kaymakamlığınca kurulan Vefa Destek Grubunun, kurulduğu günden bugüne kadar 150 bin nüfuslu ilçedeki 54 bin vatandaşa ulaşarak hizmet rekoru kırması nedeniyle büyük takdir topladı.



Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Vefa Destek Grubunun kurulduğu günden bugüne 54 bin vatandaşın talebini karşıladıklarını ifade ederek, “Çalışmaları yürütürken 23 araçla birlikte toplam 362 personelden destek almaktayız. 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Arada ilginç istekler de bulunuluyor ama biz herkese karşılık vermeye gayret ediyoruz” dedi.



Vatandaşa desteklerinden dolayı Kaymakam Arısoy ve ekibine teşekkür eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise, “Kaymakamımızın yönetimindeki vefa destek grubu, muhtarlarla, çalışanlarla birlikte devletimizin gücünü vatandaşımızın hizmetine sunmuştur. Özverili çalışmalar 24 saat boyunca Nazilli’nin üçte bir nüfusuna bugüne kadar hizmet vermiş. Devletimizin gücünün en güzel şekilde yansıdığı Nazillimizde yapılan bu çalışmalar gerçekten takdire değer” dedi.

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