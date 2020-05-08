Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 73 bin 747 TL

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 73 bin 747 TL

DHA

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte dünyada sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen bir endemik bitki türü olan 'tüylü çan çiçekleri' açmaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde de yer alan çiçeğin koparılması veya sökülerek taşınmasının bu yılki cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi. Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güney kesimlerinde, havaların ısınmasıyla birlikte dünyada sadece bu bölge yetişen endemik bitki...

Tüylü çan çiçeğini koparmanın cezası 73 bin 747 TL

<br>Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte dünyada sadece Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yetişen bir endemik bitki türü olan 'tüylü çan çiçekleri' açmaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'nde de yer alan çiçeğin koparılması veya sökülerek taşınmasının bu yılki cezası 73 bin 747 TL olarak belirlendi.<br>Türkiye'nin en önemli tabiat mirasları arasında yer alan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güney kesimlerinde, havaların ısınmasıyla birlikte dünyada sadece bu bölge yetişen endemik bitki türlerinden olan 'tüylü çan çiçekleri' açmaya başladı. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin Kırmızı Listesi'nin 'hassas' kategorisinde de yer alan çiçeğin yüzünü gösterip toprağı süslemesi doğaseverleri heyecanlandırdı. Daha çok kayalık alanlarda öbekler halinde açan bu nadir çiçek, sadece uzaktan seyredilebiliyor. Çünkü çiçeği koparmanın veya doğal ortamından sökerek başka bir yere taşımanın bu yılki belirlenen cezası 73 bin 747 TL.<br>'TOPLAM 804 BİTKİ TÜRÜNE EVSAHİPLİĞİ YAPIYOR'<br>Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın sahip olduğu eşsiz doğası sayesinde 6'sı endemik olmak üzere toplam 804 bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı (EKODOSD) Bahattin Sürücü, "Milli Park'taki endemik bitki çeşitliği çok fazla. Tüylü çan çiçeği dışında kıyı sarımsağı, Aydın ölmez çiçeği, nakil çiçeği, büyük çiçekli mürdümük, Anadolu ebegümeci, dam koruğu ve kum zambağı da koruma altında olan diğer türler arasında yer alıyor" dedi.<br>'HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK'<br>Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık ise doğaseverlere çeşitli uyarılarda bulundu. Endemik bitki türlerini koparmanın veya zarar vermenin yüksek cezası olduğunu ifade eden Aşık, "Covid-19 salgını nedeniyle Milli Park ziyaretçilere kapılarını kapadı. Bu süre zarfında biz de peyzaj düzenlemesi yapıp hazırlıklarımızı tamamladık. Kapılarımızı açtığımızda misafirlerimizi yeni yüzümüz ile karşılayacağız. Doğaseverler de endemik bitki türlerini görme fırsatını yeniden elde edecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER<br>2020-05-08 14:28:15<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İsabeyli’ye kesintisiz iyi su verilmeye başlandı
YEREL HABERLER İsabeyli’ye kesintisiz iyi su verilmeye başlandı
Kamyonetin altında kalan adam ölümden döndü
YEREL HABERLER Kamyonetin altında kalan adam ölümden döndü
Nazilli Vefa Destek Grubu 54 bin vatandaşa ulaştı
YEREL HABERLER Nazilli Vefa Destek Grubu 54 bin vatandaşa ulaştı
Çakırbeyli pazarı yeni çehresine kavuşuyor Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan verdiği sözleri tek tek tutuyor
YEREL HABERLER Çakırbeyli pazarı yeni çehresine kavuşuyor Koçarlı ...
Başkan Günel’den berber ve kuaförlere destek Kuşadası Belediyesi berber ve kuaförleri 11 Mayıs’a hazırlıyor
YEREL HABERLER Başkan Günel’den berber ve kuaförlere destek Kuşadası ...
Güvercin Masa, Kuşadası’nda salgınla mücadelenin görünmeyen kahramanı oldu
YEREL HABERLER Güvercin Masa, Kuşadası’nda salgınla mücadelenin ...
Ata tohumları Türkiye’nin her yanına gönderildi
YEREL HABERLER Ata tohumları Türkiye’nin her yanına gönderildi
Başkan Kaya'dan annelere çiçek
YEREL HABERLER Başkan Kaya'dan annelere çiçek
Başkan Çerçioğlu, Anneler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Anneler Günü’nü kutladı
Türk Kızılayı’nın Nazilli’deki ilk anaokulu tamamlanıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılayı’nın Nazilli’deki ilk anaokulu ...
Yaşa takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor
YEREL HABERLER Yaşa takılmadan emektar eşeğinin sırtında dolaşıyor
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Aydın'da Meryem uzattı
YEREL HABERLER Aydın'da Meryem uzattı
Kuşadası’nın vefalı öğretmenleri yardım dağıtıyor
YEREL HABERLER Kuşadası’nın vefalı öğretmenleri yardım dağıtıyor
ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Aydın’daki antik kentlerle ilgili araştırma
YEREL HABERLER ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Aydın’daki ...
Efeler’de Pazar yerlerinin günleri değişti
YEREL HABERLER Efeler’de Pazar yerlerinin günleri değişti
Vali Köşger’in Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Köşger’in Anneler Günü mesajı
Başkan Tuncel’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tuncel’den Anneler Günü mesajı
Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda 3 ayrı hırsızlık olayının zanlısı ...
Germencik’te esnaflara nakdi yardım ödemelerine başladı
YEREL HABERLER Germencik’te esnaflara nakdi yardım ödemelerine ...
Nazilli'de vergiler evden ödenebilecek
YEREL HABERLER Nazilli'de vergiler evden ödenebilecek
29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli operasyonla yakalandı
YEREL HABERLER 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli ...
Efeler yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Efeler yaza hazırlanıyor
Kaymakam Kurtbeyoğlu’ndan minik Halil’e bisiklet sürprizi
YEREL HABERLER Kaymakam Kurtbeyoğlu’ndan minik Halil’e bisiklet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X