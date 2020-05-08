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İsabeyli’ye kesintisiz iyi su verilmeye başlandı

İHA

Nazilli Belediyesi, vatandaşlara 7 gün 24 saat iyi su ulaştırmak için İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iyi su çeşmesine sumatik kurulumu gerçekleştirdi.

İsabeyli’ye kesintisiz iyi su verilmeye başlandı

Nazilli Belediyesi, vatandaşlara 7 gün 24 saat iyi su ulaştırmak için İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iyi su çeşmesine sumatik kurulumu gerçekleştirdi.
Nazilli Belediyesi Atatürk Parkı doğusuna yerleştirilen deneme amaçlı sumatik sisteminin olumlu sonuç vermesinin ardından vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda İsabeyli Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan iyi su çeşmesine sumatik kurulumu gerçekleştirdi.
Mesai saati gözetmeyen otomat sistem sayesinde vatandaşların istediği zaman iyi suya ulaşabileceğini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İsabeyli Mahallesi’ne giderek ilk su dolumunu bizzat yaptı.
Sumatik ile çağa uygun, hızlı ve ekonomik bir şekilde vatandaşların su teminini karşılayabildiğini ifade eden Başkan Özcan, “İlk olarak geçtiğimiz Şubat ayında Atatürk Parkı doğusunda bulunan alana sumatik kurulumumuzu yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu geri dönüşler ve mahalle sakinlerimizin de talebi üzerine bugün İsabeyli Mahallemizde sistemimizi kurduk. Sumatik ultraviyole ışın sistemi ve arıtma filtresi ile su içerisinde zararlı organizmaları tamamen ortadan kaldırarak, kanserojen madde içermeyen borulama sistemi ile vatandaşımıza en sağlıklı suyu sağlamak belediyemizce hedeflenmiştir. Sumatik makinesi ile çağımız teknolojisine uygun olarak dolum süresinin hızlanması, su kesintisi halinde yedek depolama sisteminin olması, su kaçağının önlenmesi ve vatandaşlarımızın istediği saatte hizmet edeceğinden gündüz yoğunluğunun azalacağı düşünülerek bu çalışma sonucu diğer mahallelerin iyi su noktalarına uygulanması öngörülebilecektir. İsabeyli Mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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