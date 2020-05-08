Kuşadası’nda 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan zanlı yakalandı Davutlar'da yakalanan zanlı çocuğun cinsel istismarı suçundan da aranıyordu

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kuşadası Polisi, çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan ve 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahkeme tarafından cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun cinsel istismarı suçlarından aranan N.M.yi Kuşadası’na bağlı Davutlar Mahallesindeki adresinde yakaladı. Hakkında 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan zanlı, sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.