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Günel ve Çerçioğlu’nun Kuşadası’ndaki yatırım hamlesi devam ediyor Davutlar ve Güzelçamlı’da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin güçbirliği ile 65 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıldı

İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) yeni yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.

Günel ve Çerçioğlu’nun Kuşadası’ndaki yatırım hamlesi devam ediyor Davutlar ve Güzelçamlı’da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin güçbirliği ile 65 milyon TL’lik altyapı yatırımı yapıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) yeni yatırımlara hız kesmeden devam ediyor.
Aydın'ın Kuşadası İlçesine bağlı gözde tatil beldelerinden Davutlar ve Güzelçamlı'nın kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan Davutlar TM3 terfi merkezi bitirilerek vatandaşların kullanımına açıldı. Hattın bu bölümüne 65 milyon liralık yatırım yapılırken, çalışmayla yaşanan olumsuzluklar ortadan kalkıyor.

DavutlarGüzelçamlı Grup Kanalizasyon İnşaatı işinde, TM3 terfi merkezine bağlı kanalizasyon altyapı şebekekollektör hatları ve elektromekanik işleri tamamlandı. TM3 terfi merkezine kanalizasyon kollektör ve şebeke hattı vasıtasıyla gelen site, konut ve işyerlerinin atık sularının bağlanmasıyla da TM3 terfi merkezi devreye alındı. Çalışmayla toplamda 154 km kanalizasyon hattı, 2 bin 755 adet muayene bacası, 3 bin 947 adet parsel bacası ve 16 bin 518 metre parsel bağlantısı yapıldı. Böylelikle Kuşadası sınırından Davutlar merkezindeki Cengiz Topel Caddesi’ne kadar olan ve Davutlar Mahallesi'nin çok büyük bir kısmını kapsayan bölgenin atık suyu TM3 terfi merkezinden Kuşadası İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'ne gönderilerek arıtılması sağlanacak.

Yaşanan gelişmelerden büyük mutluluk duyan Davutlar ve Güzelçamlı sakinleri, hızla tamamlanan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Bölgenin en büyük problemlerinden biri olan kanalizasyon sorununun ortadan kalkması ile büyük sevinç yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, “Davutlar ve Güzelçamlı bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu bölgemiz için verdiği sözleri yerine getiriyor. Sorunlarımız tek tek çözülüyor. Güç birliğinden Kuşadası kazanıyor” dedi.

Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu yatırımlardan memnun olduklarını belirterek “ Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi uyum içinde çalışıp mahallemizin yıllardır kanayan yarası olan alt yapı sorunu çözüme kavuşturmaya başladı. Çalışmalardan dolayı Belediye Başkanlarımız Özlem Çerçioğlu ile Ömer Günel’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, bölgeye yatırımların devam edeceğinin altını çizerek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Davutlar ve Güzelçamlı Mahallelerimizin sorunlarını tek tek çözüyoruz. Bölgenin en önemli sorunu olan kanalizasyon problemi Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ile ortadan kalkıyor. Kuşadalı hemşehrilerim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Özelem Çerçioğlu’na kentimizde verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Kuşadası Türkiye’nin yeni turizm anlayışında markası olacaktır. Bunu güç birliği ile hep birlikte çok çalışarak başaracağız“ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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