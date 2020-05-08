Efelerli küçük ressamlara online yarışma

Eğitim, kültür ve sanat projeleri ile dikkat çeken Efeler Belediyesi, korona virüs nedeniyle evde kalmak zorunda kalan çocuklar için online resim yarışması düzenliyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın talimatıyla Efeler Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle, evde kalmak zorunda kalan çocuklar için online resim yarışması organize etti. Kentte yaşayan 714 yaş arası çocukların katılabileceği yarışmanın teması “Korona Virüsten Sonra Bizi Bekleyen Güzel Günler” olarak belirlendi. Çocukların serbest teknikle her çeşit boyayı kullanabilecekleri yarışmada resim boyutlarının 35 santimetreye 50 santimetre olması gerekiyor. Yarışmaya katılmak isteyen küçük ressamların, yaptıkları resmin fotoğrafını çekerek veya taratarak resimyarismasi@efeler.bel.tr adresine eposta yoluyla iletmesi yeterli olacak. Yarışmanın başlangıç tarihi 8 Mayıs, son katılım tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihe kadar gönderilen eserler, jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye girenlerin ödüllendirileceği resim yarışmasında Efeler Belediyesi’nin eğitim akademisi EFESEM’de 1’inciye yüzde 100 burs veya dizüstü bilgisayar, 2’nciye yüzde 75 burs veya bisiklet, 3’üncüye ise yüzde 50 burs veya tablet hediye edilecek. İlkokul ve ortaokul olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın sonuçları 1 Temmuz'da Efeler Belediyesi’nin internet sitesinden (www.efeler.bel.tr) yayımlanacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye de aynı adresten ulaşılabileceği açıklandı.



Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, düzenlenen yarışmayla ilgili olarak “Çocuklarımız bu zorlu süreçte çok sıkılıyorlar. Belediyemiz bünyesinde hizmet veren Efeler TV’de çocuklarımızın kaliteli vakit geçirmeleri ve derslerinden de geri kalmamaları için programlar düzenliyoruz. Ayrıca çocuklarımızın bu süreçten en az şekilde etkilenmeleri ve hayal güçlerini geliştirmeleri için ‘Korona Virüsten Sonra Bizi Bekleyen Güzel Günler’ temalı online resim yarışması organize ettik. Dereceye girecek evlatlarımıza küçük hediyelerimiz var. Şimdiden bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

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