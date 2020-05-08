Yangın söndürme tüpünden 497 gram metamfetamin çıktı

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Aydın’ın Efeler ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, bir aracın yangın söndürme tüpü içerisine gizlenmiş 497 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği yönünde alınan istihbari bilgiler üzerine kentin girişlerinde önlem aldı. S.A. isimli şüphelinin kullandığı araç, Efeler ilçesi Otoban Kavşağında durduruldu. Narkotik dedektör köpeği 'Mişa' arabanın bagajında bulunan yangın söndürme tüpüne tepki verdi. Yangın söndürme tüpü, narkotik görevlileri tarafından spiral ile kesilerek açıldı.

İçerisi boşaltıldıktan sonra kaynak yapılarak boyanan yangın söndürme tüpü içine gizlenmiş halde toplam 497,20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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