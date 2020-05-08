Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı

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<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polisin ihbar üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada, yangın tüpü içine gizlenmiş 497 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.<br>Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün akşam Efeler ilçesi girişindeki yol kontrol noktasında, ihbar üzerine bir otomobili durdurup, arama yaptı.<br>Bagajda bulunan yangın tüpü, spiral kesme makinesi ile kesildi. Yangın tüpünden poşetlenmiş halde 497 gram metamfetamin çıktı.<br>Uyuşturucu maddeye el konulurken, sürücü S.A., gözaltına alındı. S.A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN <br>2020-05-08 18:00:23<br>

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