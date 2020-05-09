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Karantinadan beyaz güvercin ve fidanlarla uğurlandılar Asya’da son 5-6 aydır 24 ülkeyi gezerken Singapur’da mahsur kalan vegan genç kız için 3 öğün özel menü çıkartıldı Türkiye’nin sahip çıktığı Ürdünlü Ahmad Alheiasat: “İnşallah bundan sonra Türkiye için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım”

İHA

Karantinadan beyaz güvercin ve fidanlarla uğurlandılar Asya’da son 5-6 aydır 24 ülkeyi gezerken Singapur’da mahsur kalan vegan genç kız için 3 öğün özel menü çıkartıldı Türkiye’nin sahip çıktığı Ürdünlü Ahmad Alheiasat: “İnşallah bundan sonra Türkiye için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım”

Ramazan Bayramı’nı Türkiye’de geçirmeleri için Malezya, Nijerya ve Gana’dan getirilerek Aydın’da karantinaya alınan 210 Türk vatandaşı, beyaz güvercin ve fidanlarla evlerine uğurlandı. Türkiye’nin sahip çıktığı Ürdünlü Ahmad Alheiasat, “İnşallah bundan sonra Türkiye için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım” diyerek teşekkür etti.
Malezya, Nijerya ve Gana’dan hava yoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelen aralarında aile, işçi ve öğrencilerin bulunduğu 87 kişilik kafile, 25 Nisan’da Aydın’ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes KYK Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. 14 gün boyunca kendileri için özel olarak hazırlanan odalarda tüm ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, 42 ildeki adreslerine yolcu edildi. Yurt çıkışında dünya barışı ve salgının sona ermesi için 3 adet beyaz güvercin uçuran ve kendilerine fidan hediye edilen kafile, Vali Yardımcısı Hulusi Arat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, AFAD İl Müdürü Ramazan Harman, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı ve yurt müdürleri tarafından memleketlerine uğurlandı.
Gana’da Türklerin yaptığı havaalanı inşaatında çalışan Yozgatlı işçisi Ferit Salman, “14 gün burada çok güzel geçti. Bizi evimizde gibi hissettirdiler. Başta buradaki yurt görevlileri olmak üzere Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, haklarını helal etsinler” dedi.

Vegan genç kız için 3 öğün özel menü çıkartıldı
Asya’da son 56 aydır 24 ülkeyi gezerken korona kısıtlamalarına Singapur’da yakalanan Gizem, sadece kendisi için her gün 3 öğün menü hazırlanması karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi. “14 gün boyunca beni çok güzel ağırladılar” diyen Gizem Meltem Yılmaz, şöyle konuştu:
“Ben vegan olduğumun için her gün bana özel menü çıkardırlar. Başta şef olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 14 günlük karantina bitti ve bugün İstanbul’a döndüğüm için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim”

“Türk devleti bana sahip çıktı"
Türkiye’de dil eğitimi aldığı sırada gittiği Malezya’da mahsur kalan Ürdünlü öğrenci Yousef Mohdislam Ahmad Alheiasat ise, “Malezya’da çok zor bir duruma düştük. Elhamdülillah Türk devleti bize sahip çıktı, bizi yalnız bırakmadı. İnşallah bundan sonra Türkiye için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Tüm Türk milletine gönlümden, vicdanımdan çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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