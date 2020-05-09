Kuşadası Belediyesi iki ayda 189 bin maske, 58 bin eldiven dağıttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası Belediyesi iki ayda 189 bin maske, 58 bin eldiven dağıttı

İHA

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM), dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı mücadele sürecinde kentte yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadı.

Kuşadası Belediyesi iki ayda 189 bin maske, 58 bin eldiven dağıttı

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM), dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı mücadele sürecinde kentte yaşayan vatandaşları yalnız bırakmadı.
Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatı ile harekete geçen SİM ekipleri, salgın hastalığın Türkiye’ye sıçramasının ardından geçen 2 aylık sürede 189 bin maske, 58 bin çift eldiven ve 950 litre dezenfektan dağıttı.
Kuşadası Belediyesi, küresel ölçekte salgına dönüşen yeni tip korona virus hastalığının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren bütün birimlerini alarma geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in verdiği talimat ile hazırlıklarını kısa sürede tamamlayan Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM) ekipleri, kentte yaşayan bütün vatandaşları salgına karşı korumak ve bilinçlendirmek için seferberlik ilan etti. Koronavirüs ile mücadelenin fedakar kahramanlarının yaptığı çalışmalar ilçede büyük takdir topladı. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda SİM’e bağlı ekiplerce 65 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile kentte görev yapan kamu personeli ve esnafa bugüne kadar 'Emek Atölyeleri' çatısı altında bir araya gelen gönüllü kadınların ürettiği 189 bin maske, 58 bin çift eldiven ve 950 litre dezenfektan dağıtıldı. Ayrıca, kentin farklı noktalarına el dezenfektanı otomatları yerleştirildi. Salgın hastalığa karşı kentte yaşayanları korumak için mümkün olan her yöntemi uygulayan SİM ekipleri, vatandaşlara kovid19’dan korunmanın yöntemlerini anlatan el broşürleri de dağıttı.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, korona virüs ile mücadelede gıda ürünü satan işletmeleri de denetlemeyi unutmadı. Müdürlükte görevli gıda mühendisi ile zabıta personelinin yer aldığı kontrollerde bugüne kadar 100 işletme denetimden geçirildi. Denetimlerde, işletmelerin imalathane bölümleri, depolarının ve üretim malzemelerinin hijyen kurallarına uygunluğuna bakıldı. Ayrıca ekmek ve şarküteri ürünleri gibi gıdaların ambalajlanmış olup olmadıkları kontrol edildi. Kurallara uymayan iş yerleri uyarıldı. İş yeri sahiplerinden mümkün olan en kısa sürede eksikliklerini tamamlamaları istendi.

Korona virüse karşı önlemlerini sürekli sıklaştıran Sağlık İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ile de ortak hareket etti. Kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarları denetlendi. Denetimlerde, pazarın giriş ve çıkışları zabıta memurlarınca bariyerlerle ayrılırken, Sağlık İşleri görevlileri de vatandaşların ateş ölçümünü yaptı. Halk pazarlarına alışveriş yapmak için gelenler, alana gruplar halinde tek noktadan ve dezenfeksiyon tünelinden geçirilerek alındı. Esnaf ve vatandaşa maske dağıtıldı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Kuşadası Belediyesi personeli de eğitimden geçirildi. Belediye Encümen Salonu’nda yapılan seminerde Eğitim Hemşiresi Gülsün Nourouzi Panah tarafından çalışanlara virüsten korunma yolları anlatıldı.uyarıldı. İş yeri sahiplerinden mümkün olan en kısa sürede eksikliklerini tamamlamaları istendi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taksilerde korona virüs önlemi Araçlar dezenfekte edildi, maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Taksilerde korona virüs önlemi Araçlar dezenfekte ...
AK Partili Mustafa Savaş, Anneler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER AK Partili Mustafa Savaş, Anneler Günü’nü kutladı
Nazilli’de TOKİ evlerinin yapımına başlanıyor
YEREL HABERLER Nazilli’de TOKİ evlerinin yapımına başlanıyor
Kooperatifleşen kadınlar artık daha çok üretecek Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydınlı kadınlara destek olmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kooperatifleşen kadınlar artık daha çok ...
El dezenfektan üniteleri halkın hizmetine sunuldu
YEREL HABERLER El dezenfektan üniteleri halkın hizmetine sunuldu
Nazilli'nin hedefi play-off
YEREL HABERLER Nazilli'nin hedefi play-off
Karantinadan beyaz güvercin ve fidanlarla uğurlandılar Asya’da son 5-6 aydır 24 ülkeyi gezerken Singapur’da mahsur kalan vegan genç kız için 3 öğün özel menü çıkartıldı Türkiye’nin sahip çıktığı Ürdünlü Ahmad Alheiasat: “İnşallah bundan sonra Türkiye için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım”
YEREL HABERLER Karantinadan beyaz güvercin ve fidanlarla ...
Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
YEREL HABERLER Ailesi için ürettiği kozalak reçeliyle marka oldu
Karantina yurdundan teşekkür videosu: “Diğerlerinin aksine biz döneceğimizden emindik”
YEREL HABERLER Karantina yurdundan teşekkür videosu: “Diğerlerinin ...
Didim’de parklarda yaza hazırlanıyor
YEREL HABERLER Didim’de parklarda yaza hazırlanıyor
Atletlere yeni spor malzemesi temin edildi
YEREL HABERLER Atletlere yeni spor malzemesi temin edildi
Kuyucak’ta berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kuyucak’ta berber ve kuaför salonları dezenfekte ...
TÜBİTAK'dan ADÜ öğretim üyelerini projesine destek
YEREL HABERLER TÜBİTAK'dan ADÜ öğretim üyelerini projesine destek
Efeler’den yeni hizmet
YEREL HABERLER Efeler’den yeni hizmet
Altınkum Saat Kulesi’nde peyzaj çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Altınkum Saat Kulesi’nde peyzaj çalışması yapıldı
Kuşadası’nda taciz iddiası
YEREL HABERLER Kuşadası’nda taciz iddiası
Söke’de trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Söke’de trafik kazası: 3 yaralı
Didim’de berber ve kuaförlere malzeme desteği sağlandı
YEREL HABERLER Didim’de berber ve kuaförlere malzeme desteği ...
Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Yangın söndürme tüpünden uyuşturucu çıktı
Başkan Kaplan sağlık çalışanı anneleri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan sağlık çalışanı anneleri unutmadı
Yangın söndürme tüpünden 497 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Yangın söndürme tüpünden 497 gram metamfetamin çıktı
Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu
Başkan Tuncel mutluluk dağıtıyor Söke Belediyesi 5 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Tuncel mutluluk dağıtıyor Söke Belediyesi 5 ...
Aydın’da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Aydın’da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X