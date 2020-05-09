Taksilerde korona virüs önlemi Araçlar dezenfekte edildi, maske dağıtıldı

Efeler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm taksi ve taksi duraklarını dezenfekte etti ve şoförlere maske dağıttı.

Efeler Belediyesi, Korona virüs (Kovid19) mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atay’ın talimatı ile ilçedeki tüm taksi ve taksi duraklarını dezenfekte ediyor. Titizlikle çalışan ekipler, vatandaşların sıklıkla kullandığı taksi araçlarını dezenfekte ederek Korona virüsün yayılmasını büyük ölçüde engelliyor.



Başkan Fatih Atay; “Vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmesi önceliğimiz. Bu konuda imkanlarımız dahilinde her şeyi yapıyoruz. Bize gelen geri dönüşler çok olumlu. Çalışan bir Efeler Belediyesi, sağlıklı bir Efeler var. Korona virüs salgını tüm ülkemizde sona erene kadar yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Efeler Belediyesi, ilçe genelindeki tüm taksi ve taksi duraklarına uygulanan dezenfeksiyon işlemini her cumartesi düzenli olarak gerçekleştireceğini açıkladı. Cumartesi günleri nöbette olmayan taksiler ise haftanın diğer günleri dezenfekte edilecek. Dezenfeksiyon işlemleri sonrasında şoförlere, tüm hafta kullanabilecekleri kadar maske verilecek.

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