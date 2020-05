Aydın’da çölyak hastaları salgında unutulmadı Aydın Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınında çölyaklıları da unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sebebiyle glutensiz ürün bulmakta zorlanan çölyaklıları unutmadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen gıda paketleri Aydın genelindeki çölyaklılara dağıtılıyor. Kendi kızı da çölyaklı olan Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı, "Bu zor günlerde çölyaklıları düşünmeniz ve 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü'nün öncesinde çölyaklılara böylesi hizmetlerin ulaşması onlar için çok değerli. Hatırlandıklarını ve önemsendiklerini hissetmeleri onlar için çok kıymetli. Duyarlılığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Aydın'daki her çölyaklıya ulaşıldı

Aydın genelindeki her ihtiyaç sahibinin olduğu gibi çölyaklıların da kapısını çalan Aydın Büyükşehir Belediyesi, çölyaklıların da ihtiyaçlarını gideriyor. Aydın genelindeki çölyaklılara gıda paketleri ulaştıran Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Akçalı "Korona virüs salgınının ilk günlerinde herkes yoğun alışveriş yaptığı için vatandaşlar çölyaklıların temel ihtiyaçları olan glutensiz ürünleri de satın aldı. Bu ürünler zaten zor bulunduğu için bunlarla ilgili çeşitli uyarılarda da bulunmuştuk. Şu sızıntılı ve herkesin motivasyonunun düşük olduğu günlerde böyle bir gıda yardımının gelmesi çölyaklılar için çok güzel oldu" dedi.



'Çölyaklılar çok mutlu oldu'

Normal zamanlarda da gıda ürünlerine ulaşmakta zorluklar yaşadıklarını belirten Akçalı "Şu günlerde her şeyle birlikte bizim uygun gıda bulmamız da zorlaştı. Bu ürünlerin fiyatlarının da çok yüksek olması sebebiyle özellikle bu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine gitmesi bizler için çok kıymetli oldu. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Aydın'ın en ücra köşesine bile götürdüğü için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün arkadaşların sabahtan bu yana mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaşıyor" ifadelerini kullandı.



Başkan Çerçioğlu ise, her zaman çölyaklıların yanında olduklarını belirtip 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi’nin her türlü çözüm için çölyaklılara da açık olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.