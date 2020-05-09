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Aydın'da karantina süreleri dolan 379 kişi evlerine gönderildi

DHA

Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)MALEZYA, Nijerya ve Gana'dan getirilip, Aydın'ın Efeler ilçesindeki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 379 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi. Malezya, Nijerya ve Gana'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İzmir Havalimanı'na getirlen 379 kişi, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için 25 Nisan'da Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Adnan...

Aydın'da karantina süreleri dolan 379 kişi evlerine gönderildi

<br>Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)MALEZYA, Nijerya ve Gana'dan getirilip, Aydın'ın Efeler ilçesindeki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 379 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.<br>Malezya, Nijerya ve Gana'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla İzmir Havalimanı'na getirlen 379 kişi, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürelerini geçirmeleri için 25 Nisan'da Aydın'ın Efeler ve Söke ilçelerindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Söke'deki 169 kişi ile Efeler'deki 210 kişi yurtlardaki 14 günlük karantina süresini doldurdu. Yapılan sağlık kontrollerinde bir soruna rastlanmayan vatandaşlar otobüslerle memleketlerine gönderildi.<br>'EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK'<br>Gana'dan gelerek 14 günlük karantina sürecini Aydın'da geçiren ve aslen Yozgatlı olan inşaat ustası Ferit Salman, yurtlarda çok iyi ağırlandıklarını belirterek "Burada 14 günlük karantina sürecimizi bitirdik. Burası çok güzeldi. Tereddütle geldik ama memnun kaldık. Kendi evimizde gibi hissettirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.<br>Endonezya'dan gelen Şevkiye Çarşamba ise Yalovalı olduğunu ve memleketine döneceği için mutlu olduğunu ifade ederek, "14 gündür karantinadaydık. Endonezya'dan Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği tahliye uçuşu ile Türkiye'ye geldik. Karantina sürecimiz çok güzel geçti. Her şey düşünülmüş, çok ilgililerdi" diye konuştu.<br>VEGAN ÖĞRENCİ İÇİN ÖZEL MENÜ HAZIRLANDI<br>Singapur'dan gelen ve vegan olduğunu belirten İstanbul'da oturan öğrenci Gizem Meltem Yılmaz, "Karantina sürecim çok güzel geçti. Vegan olduğum için bana özel yemek hazırlandı. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.<br>Rümeysa Müzeci de Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde siyasi bilimler eğitimi aldığını söyleyerek, "Biz burada beş yıldızlı otelde kaldık diyebiliriz. Çünkü herkes çok özverili çalıştı ve bizim için hayatlarını tehlikeye attılar, bizimle aynı ortamda bulunarak. Emeği bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Milletimiz var olsun. İnşallah bu salgın kısa zamanda biter ve dünya tekrar özgürlüğüne kavuşur" diye konuştu.<br>Singapur'da aşçı olarak çalışan Kasım Demir de memnun ayrıldıklarını ifade ederek Adana'ya gideceğini belirtti.<br>300 GÜN ÇADIRDA KALDI, KARANTİNANIN UZAMASINI İSTEDİ<br>Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Trabzonlu Emre Yiğit, virüs çıktığı sırada dünya turunda olduğunu belirterek, "Ben Malezya'dan geldim. Dünya turu yapıyordum. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyordum. Okulu bırakıp dünya turuna çıkmıştım. Önce Avrupa, Afrika ve Asya'ya geldim. Koronavirüsten dolayı dönmek zorunda kaldım. Normalde planım Güney Amerika'ya gitmekti. 300 gündür çadırda kaldığım için kir pas içinde yaşıyordum. Burada çok güzel dinlendim ve 300 günün yorgunluğunu attım. Çok özlemişim. Çadırdan sonra yatakta yatmak, çamaşır yıkayabilmek, sabun, şampuan kullanmak çok güzeldi. Kapıyı çalıp sütlaç getiriyorlar, baklava, lokma getiriyorlardı. Çok güzeldi. Hatta ben bu karantinanın 15 gün daha uzatılmasını istemiştim. Şimdi memleketim olan Trabzon'a gidiyorum" dedi.<br>Singapur'da değişim öğrencisi olan Orhan Eren Akgün ise şunları söyledi:<br>"Karantina sürecim benim açımdan çok güzel geçti. Herkes çok ilgiliydi. 2 haftalık süreç oldukça hızlı geçti. Ailemin yanına Denizli'ye gideceğim için de mutluyum."<br>'EN İYİ ŞEKİLDE AĞIRLAMAYA ÇALIŞTIK'<br>Karantina sürecini dolduran vatandaşları uğurlamak için Adnan Menderes Öğrenci Yurdu'na gelen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat "Nijerya, Gana ve Malezya'dan gelen vatandaşlarımız burada 2 hafta süre ile misafir edildi. En iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Devletin imkanlarını milletimizin hizmetine sunduk. Şimdi onları sağ salim evlerine göndereceğiz ve ailelerine kavuşturacağız" dedi.<br>14 günlük karantina süresini doldurduktan sonra otobüsler ile memleketlerine gönderilen vatandaşlar görevliler tarafından getirilen beyaz güvercinleri özgürlüklerinin sembolü olarak serbest bıraktı. Güvercinleri havaya bırakan vatandaşlardan Aysel Yıldız "Türkiye'nin ve dünyanın özgürlüğü için" diyerek güvercini özgürlüğüne kavuşturdu.DHA-Genel Türkiye-Aydın Cemal YILDIRIM <br>2020-05-09 16:46:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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