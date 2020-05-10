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Kuşadası'nda 65 yaş ve üzerine bandolu konser

DHA

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, getirilen 4 saatlik serbestlikle 50 gün aradan sonra dışarıçıkıp, güneşli havanın keyfini çıkardı. Vatandaşların salgın hastalığa karşı önlemlerini aldığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Vatandaşlar, bandonun çaldığı müzik ve marşlara alkışlarla eşlik etti. Türkiye'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara uygulanan sokağa çıkma...

Kuşadası'nda 65 yaş ve üzerine bandolu konser

<br>Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, getirilen 4 saatlik serbestlikle 50 gün aradan sonra dışarıçıkıp, güneşli havanın keyfini çıkardı. Vatandaşların salgın hastalığa karşı önlemlerini aldığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Vatandaşlar, bandonun çaldığı müzik ve marşlara alkışlarla eşlik etti.<br>Türkiye'de koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün 11.00 15.00 saatleri arasında kaldırıldı. Yasağın 4 saatliğine sona erdirilmesinin ardından Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda 50 gündür dışarıya çıkamayan vatandaşlar havanın da güzel olmasını fırsat bilerek cadde, sokak ve sahil bandına akın etti. Vatandaşlardan kimi kaldırımlarda, kimi yollarda kimi ise yol kenarlarında bulunan çimlik alanlarda yürüyüş yaptı. Gerekli önlemlerini alarak sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten 71 yaşındaki Selahattin Kale, "Kısa süreliğine de olsa dışarı çıkıp temiz hava aldığım için çok mutlu oldum. Eşimle birlikte biraz yürüyüş yaptıktan sonra kalan zamanımızı evin eksiklerini gidermek için alışveriş yaparak değerlendireceğiz" dedi.<br>TARİHİ BANDODAN MORAL KONSERİ<br>Kuşadası Belediyesi, uzun bir aradan sonra 4 saatliğine de olsa sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları unutmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen tarihi belediye bandosu, kentin en işlek yerleri olan Atatürk Bulvarı, Sağlık Caddesi, Kervansaray önü ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda vatandaşlara moral konseri verdi. Vatandaşlar, bandonun çaldığı müzik ve marşlara alkışlarla tempo tutup eşlik etti.<br>TOPLAM 13 BİN MASKE DAĞITILDI<br>Kuşadası Belediyesi, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için kısıtlamanın kalktığı 11.00 15.00 saatleri arasında yine bir ilke imza attı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in öncülüğünde kurulan Emek atölyelerinde üretilen toplam 13 bin maske, kentin farklı noktalarına kurulan stantlarda görevli personel tarafından ihtiyacı olanlara dağıtıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Eşber OKAYER <br>2020-05-10 16:57:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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