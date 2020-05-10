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Başkan Günel’den en yaşlı parti üyesine anneler günü ziyareti

İHA

Başkan Günel’den en yaşlı parti üyesine anneler günü ziyareti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eşi Duygu Gül Günel ile birlikte CHP’nin Kuşadas’ndaki en yaşlı üyesi Mübahat Demire anneler günü ziyaretinde bulundu.
Başkan Günel’in en yaşlı parti üyesine yaptığı anneler günü ziyaretine eşi Duygu Gül Günel’in yanı sıra CHP Kuşadası ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı ve CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Simge Mıkıroğlu eşlik etti. Eşi il birikte en yaşlı parti büyüğü Mübahat Demir’in anneler gününü kutlayan ve elini öpen Başkan Günel, “Eşim ve parti yöneticilerimizle beraber parti büyüğümüz Mübahat Demir annemizi ziyaret ettik. Kendisine ve tüm annelerimize sağlık ve mutluluk dolu uzun ömürler diliyoruz “ dedi.

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