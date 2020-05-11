Hobi olarak yaptığı bez bebekleri, evdeki çocuklara hediye ediyor

<br>Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN´ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Sema Kalkan (48), 2,5 yıl önce torunu Mira için yaptığı bez bebekleri geliştirirken, bugünlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklara hediye ediyor.<br>Koçarlı'nın kırsal Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan evli, 2 çocuk annesi Sema Kalkan, şu an 3 yaşında olan torunu Mira Koşar için evde bez bebek dikmeye başladı. Kalkan, önce hobi olarak başladığı bez bebek yapımına çocukların cep telefonu, tablet gibi elektronik eşyalara ilgisinin arttığını görünce daha ciddi yaklaşarak, kendisini geliştirdi. Kalkan, şimdilerde koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasak kapsamında evden dışarı çıkmayan çocuklar için bez bebekler dikmeye başladı. Kalkan, diktiği 50 bez bebeği, komşularının çocukları ve torunlarına hediye ederek sevindirdi. Yaptığı bez bebekleri kapı kapı dolaşarak, hediye eden Kalkan'ı gören çocuklar, ellerindeki cep telefonu ve tableti bırakıp yanına koşuyor.<br>Nilda Ay ve Ceren Ay kardeşler de bez bebekleri alınca büyük sevinç yaşadı. Koçarlı Atatürk İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Nilda Ay, "Tabletle oyun oynuyordum. Ama artık hediye olarak gelen bu bez bebeklerle oynayacağız. Çok mutlu olduk. Bez bebek çok tatlıymış" dedi.<br>'ONLARI SEVİNDİRMEK BENİ MUTLU EDİYOR'<br>El emeğiyle ortalama 2 günde hazırladığı bez bebeklerle çocukların sevindiğini görünce çok mutlu olup, yorgunluğunu unuttuğunu belirten Sema Kalkan, ömrü yettiği sürece yapmaya devam edeceğini söyledi. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşandığını belirten Kalkan, "Çocuklarımız ve yaşlılarımız evde, inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz. Ben bu durumda bir şeyler yapmak istedim. 3 yıl önce torunum için yapmaya başladığım bebeklerimi şu an parka ve sokağa çıkmadıkları için sıkılan çocuklar için yapıp, hediye etmek istedim. Evde dikiş makinesinde çeşitli bez parçalarından diktiğim bebeklerin içini pamukla dolduruyorum. Ardından da onlar için rengarenk kumaşlardan kıyafetler dikip, giydiriyorum. Çeşitli, boncuk ve pullarla süslemeler yapıyorum. Mümkün olduğunca evde elimdeki malzemelerden yararlanarak yaptığım bu bebeklerle çocukların yüzlerini güldürüyorum. Çorbada benim de bir tuzum olduğu için çok mutluyum" diye konuştu. <br>ANNELERE ÖNERİ<br>Kendi çocukluğunda sokaklarda hep oyunlar oynadıklarını belirten Kalkan, "Şimdiki çocuklar hiçbir oyunu bilmiyor. Bizim gibi çok fazla oyuncaklarla da oynamıyorlar. Şimdiki çocuklar bu bakımdan çok şanssızlar. Torunum bu oyunları oynadığında ve bu oyuncakları görünce çok mutlu oluyor. Anneler çocuklarına bu oyunları öğretebilir. Annelerden bir başka ricam çocuklarına daha çok vakit ayırmaları. Neredeyse maliyetsiz olan bu bez bebekleri evde kendileri de sandıkta kalan kumaşlardan bile yapabilirler" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Burhan CEYHAN <br>2020-05-11 09:08:26<br>

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