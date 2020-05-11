Meslek lisesinin ek binası eylülde sçılıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, eğitim yuvalarının modernize edilmesi ve depreme dayanıksız binaların yıkılarak yenilerinin inşa edilmesi ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

Nazilli’nin ilk meslek lisesi olan ve yaklaşık 60 yıl önce eğitimöğretime başlayan son ismi ile Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 24 derslikli bin öğrenci kapasiteli ek hizmet binası ile modern donanıma sahip atölye binalarının yapımında son aşamaya gelindi. Geçtiğimiz yıl içerisinde depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılan binaların yerine yapılan yeni binaların son durumunu incelemek üzere okula bir ziyaret gerçekleştiren AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek ile Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hayrettin Öğünç’ten bilgi aldılar. Okulun donanım ve diğer ihtiyaçları konusunda destek sözü veren Milletvekilleri Savaş ve Erim, AK Parti olarak 18 yıldır eğitime büyük önem verdiklerini ve en büyük desteği de eğitime ayırdıklarını söyledi.



AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, “Burası ilimizin ve ilçemizin en büyük okullarından bir tanesi. Gençlerimize meslek edindiren, çok önemli bir fonksiyonu icra eden bir okul. Ülkemizin zenginleşmesi ve kalkınması için üretmesi gerekiyor. Bu süreç içerisinde de meslek sahibi nitelikli gençlerimize de çok ihtiyacımız var. Burada eğitim alan gençlerimizin ekonomiye kazandırılması yönünde çok önemli bir görev üstleniyor. 18 yıldır milli eğitime verdiğimiz önem ortada. Ayırdığımız bütçe ortada. Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Nazilli ilçemizde yapılan hizmetleri bizzat yerinde geziyoruz, görüyoruz ve eksiklerimizi tespit ederek tamamlamaya gayret ediyoruz. Gençlerimin geleceği adına yapılan bu işer güçlü Türkiye için çok önemli adımlardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.