Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

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Aydın Ticaret Borsasında, siyah salamura zeytinin kilogramı 5,25 – 9,500 TL aralığında işlem gördü.

Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 5,25 TL en çok 9,50 TL.

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