25 yıllık atıl kültür merkezi, halk kütüphanesi oluyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 25 yıl önce yapımına başlanan Şirinevler Mahallesindeki atıl kültür merkezi hayata dönüyor. Halk Kütüphanesi ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı kültür merkezine dönen binada inceleme yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, çalışmaların bir an önce tamamlanmasını istedi.

Nazilli’de yapıldığı günden bu yana kullanılmayıp boş duran Şirinevler Mahallesindeki Kültür Merkezi, Halk Kütüphanesi oluyor. AK Parti Aydın milletvekillerinin girişimiyle, Nazilli Halk Kütüphanesi’nin bir bölümü kültür merkezine taşınıyor. Halk Eğitimi Merkezinin taşınacağı binaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de taşınması gündeme geldi.

Yapımına eski bakanlardan Fikri Sağlar döneminde yaklaşık 25 yıl önce başlanan ve bittikten sonra bakım masrafı yüksek olması gerekçe gösterilerek kullanılamayan Nazilli Kültür Merkezi, girişimler sonucu faaliyete geçiyor. 14 bin metrekare kapalı alana sahip kültür merkezine, binasının depreme dayanıksız olduğu belirlenen Nazilli Halk Kütüphanesi taşınıyor.



AK Parti Aydın Milletvekilli Mustafa Savaş, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Halk Eğitimi ve ASO Müdürü Muhlis Sönmez, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve İlçe Örgütünün incelemelerde bulunduğu Nazilli Kültür Merkezi sorumlusu Mehmet Karaotçu, son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

AK Partili Mustafa Savaş, “Yaklaşık 14 bin metrekare kapalı alana sahip bu alanın eğitim ve kültür yuvasına dönüşmesi çok önemli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

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