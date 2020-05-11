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Aydın’da termometreler 38’i görecek

İHA

Aydın'da bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Aydın’da termometreler 38’i görecek

Aydın’da bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta boyunca bölgemizi etkileyen serin ve yağışlı sistem hafta sonu ülkemizi terk etmiştir. Bölgemiz yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmiş olup, bu hafta boyunca Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu hafta boyunca bölgemizde yağış beklenmiyor, bölgenin kuzeyinin ve iç kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, güney ve kıyı kesimlerinin ise açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Çarşamba günü bölgenin kuzey kesimlerinde (Çanakkale ve Balıkesir geneli) bir günlük kısa süreli bir serinlemenin dışında, önümüzdeki hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 610 C üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Aydın’da hava sıcaklığının hafta içi 3235 derece, Cuma gününden itibaren ve hafta sonu ise 38 derecenin üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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