Kuşadası Körfezi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem

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Kuşadası Körfezi’nde hafif şiddetli deprem meydana geldi. AFAD’den edinilen bilgiye göre, Saat: 12.33’de meydana gelen, 3.6 büyüklüğündeki depremin 5.03 derinliğindeki depremin merkez üssünün Kuşadası Körfezi olduğu öğrenildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar korku yaşadı. Deprem Kuşadası’nın yanı sıra Selçuk, Söke, Seferihisar ve Menderes’te de hissedildi.

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