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Kuşadası Belediyesi, pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4. ilçesi oldu

İHA

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nce (AKAM) yapılan 'Korona virüs (Kovid19) Pandemisinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Etkileri' araştırmasında Kuşadası Belediyesi, salgın hastalıkla mücadelede en başarılı 4'üncü ilçe oldu. AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, ilçeler bazında yapılan çalışmada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yüzde 68 gibi yüksek bir oran elde ederek halkın geneli tarafından başarılı bulunduğunu söyledi.

Kuşadası Belediyesi, pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4. ilçesi oldu

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nce (AKAM) yapılan ‘Korona virüs (Kovid19) Pandemisinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Etkileri’ araştırmasında Kuşadası Belediyesi, salgın hastalıkla mücadelede en başarılı 4'üncü ilçe oldu. AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, ilçeler bazında yapılan çalışmada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in yüzde 68 gibi yüksek bir oran elde ederek halkın geneli tarafından başarılı bulunduğunu söyledi.
Kuşadası Belediyesi, Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin yaptığı "Korona virüs Pandemisinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Etkileri" isimli araştırmada büyük bir başarı elde etti. Araştırma, 67 Mayıs tarihleri arasında genel merkezi İstanbul'da olan "Veri Toplama Merkezi" isimli şirket tarafından 30 Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçelerde yapıldı. Ankette katılımcılara, "İlçe belediyenizin korona virüs salgını sırasındaki sosyal yardım ulaştırma performansını nasıl buluyorsunuz" sorusu yöneltildi. AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, saha çalışmasının tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, yüzde 68 oranında başarılı görülerek, ilçe belediye başkanları arasında 4'üncü sırada yer aldığını açıkladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, “Kuşadası Belediyesi’nin tüm ekipleri pandemi ile mücadelede büyük bir özveri ile çalışıp bu başarının altına imza attı. Personelimiz, iki aylık süreç boyunca mesai saati gözetmeksizin, halkın sağlığını korumak ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için gecesini gündüzüne kattı. Salgın hastalık etkisini yitirene kadar durmayacağız” dedi.

Kuşadası Belediyesi, küresel ölçekte salgına dönüşen yeni tip korona virüs hastalığının Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren bütün birimlerini kırmızı alarma geçirdi. Belediye Başkanı Ömer Günel’in verdiği talimatla Sağlık İşleri Müdürlüğü (SİM), Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM), Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve salgınla mücadelenin görünmez kahramanları olan Güvercin Masa ekipleri hazırlıklarını kısa sürede tamamladı.

Kuşadası Belediyesi'nin korona virüs ile mücadeledeki amiral gemilerinden olan SİM ekiplerince 65 yaş üzeri olan ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar ile kentte görev yapan kamu personeli, esnaf ve çocuklara 189 bin maske, 58 bin çift eldiven, 950 litre dezenfektan ücretsiz olarak dağıtıldı. Ayrıca, kentin farklı noktalarına el dezenfektanı otomatları yerleştirildi. Vatandaşlara kovid19’dan korunmanın yöntemlerini anlatan el broşürleri dağıtıldı. Müdürlükte görevli gıda mühendisi ile zabıta personelinin yer aldığı kontrollerde 100 işletme denetimden geçirildi. Kentin farklı noktalarında kurulan semt pazarlarının girişine dezenfekte tüneli yerleştirildi. Vatandaşların ateş ölçümü yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de pandemi sürecinde dezenfekte işlemlerini aralıksız sürdürerek kentte kovid19 salgınına göz açtırmadı. Gece gündüz demeden çalışan TİM ekiplerince vatandaşların sıklıkla uğradığı kamu binaları, sağlık merkezleri, ibadethaneler, huzur evibakım merkezleri, eczaneler, marketler, paket servis yapan restoranlar, kuaförler, banka ile ATM’leri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin temsilcilikleri her gün dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca, ilçede bulunan 3 otogar ile otobüs, taksi ve dolmuş duraklarını sıklıkla ilaçladı. Cadde ve sokaklar 80 derecelik sabunlu ve köpüklü suyla yıkandı. TİM ekipleri, şimdiye kadar bin 200 noktada ilaçlama çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, korona virüs ile mücadele kapsamında vatandaşların imdadına koştu. Müdürlük aracılığıyla 2 aylık dönemde 178 aileye toplam 136 bin 736 Türk Lirası nakdi, 4 bin 688 aileye ayni yardımda bulunuldu. İhtiyaç sahibi olan ve sokağa çıkma yasağı bulunan 505 kişiye 27 bin kap sıcak çorba ikram edildi. Evde bakıma muhtaç 402 hastanın da ihtiyaçları giderildi. Ayrıca, süreçten ekonomik anlamda olumsuz etkilenen 3 bin 781 aileye, Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde başlatılan dayanışma yardımı kapsamında toplanan temel gıda paketleri dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi’nin çözüm ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa ise salgınla mücadele sürecinin görünmez kahramanları arasında yer aldı. Çağrı Merkezi 7 gün 24 saat hizmet veren Güvercin Masa, son iki aylık dönemde 117 bin 938 başvuruya yanıt verdi. 65 yaş üzeri olan ve kronik rahatsızlığı bulunan 1207 vatandaşın ilaç ve temel gıda alışverişlerini yaparak kapılarına kadar götürüp teslim etti.

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