Didim Belediyesi, yerleşik yabancıların sorunlarını dinledi

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçede yerleşik olarak yaşayan bir grup yabancı uyruklu vatandaşların sorunlarını dinleyerek, belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı.

Didim Belediyesine ait Altınkum’daki belediye ek hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya Başkan Atabay’a yanı sıra çevirmen olarak Didim Ticaret Odası Başkan yardımcısı ve turizmci Hikmet Atilla’da yer aldı. Toplantının sorunları dinlemek, görüş ve önerileri almak adına düzenlendiğini kaydeden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay çeşitli milletlere ait yabancı uyruklu vatandaşlarla yıllardır iç içe olduklarını kaydederek, onların önemsediklerini ifade etti.

Toplantıya katılan yabancı uyruklu vatandaşlar ise başta inşaat süresince ortaya çıkan gürültü ve görüntü kirliliği, atık plastik konteynırları, zaman zaman yaşanan ani su ve elektrik kesintileri, ilaçlama sıkıntıları, belediyeden yapılan duyuruların anlaşılmaması gibi bir çok konuda sorunlarını aktarıp fikir ve önerilerini dile getirdiler.

Başkan Atabay ise ilgili sorunlarını kendi birim amirleri ile görüşeceğini kaydederek, su ve elektrik konuları ise AYDEM ve ASKİ’ye iletilmesi noktasında çalışacağını ifade etti.

Başkan Atabay belediye olarak yeni yapacakları projeleri de yabancı uyruklu vatandaşlara anlattı. Toplantının sonunda yabancı uyruklu vatandaşlar kendilerini dinlemelerinden dolayı Başkan Atabay’a teşekkür ederken, bu tür toplantıların sürmesi temennisinde bulundu.

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