Başkan Özcan; “Sevgi bütün engelleri aşar”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1016 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Tüm hemşehrilerimizi engellilerimize destek olmaya, onların sorunlarını kendi sorunları bilerek üzerine düşen görevleri yerine getirmeye davet ediyorum” dedi.

Başkan Özcan mesajında, “156 ülkenin aynı tarihlerde kutladığı 1016 Mayıs Engelliler Haftası engellilerimize yönelik sorunların önlenmesi ve onların sosyal yaşamda daha çok yer alması konuları üzerinde durularak farkındalık oluşturulan özel bir haftadır. Toplumumuzda her bireyin olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmasının sağlanması ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının temini, insana ve topluma karşı olan sorumluluğumuzun bir gereğidir. Engellilerimizin refah seviyesinin yükseltilmesi hususunda devletin tüm kademelerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu doğrultuda, engelli vatandaşlarımızın huzur ve refahı için değişen şartlar ve ihtiyaçlar da dikkate alınarak titizlikle çalışılmalıdır. Engelli kardeşlerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda gösterdiği başarılar gurur kaynağımız olmuştur. Biliyoruz ki sevgi bütün engelleri aşar. Bu duygu ve düşüncelerle Engelliler Haftası’nı bir kez daha kutluyor, tüm hemşehrilerimizi engellilerimize destek olmaya, onların sorunlarını kendi sorunları bilerek üzerine düşen görevleri yerine getirmeye davet ediyorum” dedi.

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