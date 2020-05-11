112 Acil Servis çalışanlarından 'Sarı Kahramanlar' klibi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

112 Acil Servis çalışanlarından 'Sarı Kahramanlar' klibi

DHA

Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA) AYDIN'da 112 Acil Servis çalışanları, zorlu mesailerini hazırladıkları 'Sarı kahramanlar' isimli video kliple anlattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan klip, ilgi çekti. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan, söz ve müziği 112 Acil Servis personeline ait olan klip, sosyal medyada da ilgi gördü. Acil sağlık personelinin zorlu çalışma koşullarının anlatıldığı şarkı için hazırlanan klip, çok sayıda kişi tarafından beğenildi. 112 Acil Servis ekibinin gelen anonsla vakaya gidip gereken müdahaleyi yapmaları, müdahalede bulundukları diğer vakalar ve en...

112 Acil Servis çalışanlarından 'Sarı Kahramanlar' klibi

<br>Bahattin ALBAYRAK/AYDIN, (DHA) AYDIN'da 112 Acil Servis çalışanları, zorlu mesailerini hazırladıkları 'Sarı kahramanlar' isimli video kliple anlattı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan klip, ilgi çekti.<br>Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan, söz ve müziği 112 Acil Servis personeline ait olan klip, sosyal medyada da ilgi gördü. Acil sağlık personelinin zorlu çalışma koşullarının anlatıldığı şarkı için hazırlanan klip, çok sayıda kişi tarafından beğenildi. 112 Acil Servis ekibinin gelen anonsla vakaya gidip gereken müdahaleyi yapmaları, müdahalede bulundukları diğer vakalar ve en sonunda Türk bayrağı açtıkları görüntülerin yer aldığı kliple ilgili yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğindeki sağlık ordusunun bir parçası olan biz Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık çalışanları; adeta bir piyade gibi en önde yer alıp her alanda ve her durumda gece gündüz tüm koşullarda hizmet verirken göstermiş olduğumuz birlik, beraberlik ve ekip ruhunu İl Sağlık Müdürümüz Dr. Osman Açıkgöz'ün de desteğiyle bir video ve şarkı ile bütünleştirmek istedik. Bu videonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. DHA-Genel Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK <br>2020-05-11 17:59:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Anten düzeltmek için çıktığı çatıdan düştü
YEREL HABERLER Anten düzeltmek için çıktığı çatıdan düştü
Vali Köşger, kazanların başına geçip iftar yemeği paketledi
YEREL HABERLER Vali Köşger, kazanların başına geçip iftar yemeği ...
Aydın’da cadde ve bulvarlar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Aydın’da cadde ve bulvarlar dezenfekte ediliyor
Ağaca asılı bulunan liseli Hasan, kurtarılamadı
YEREL HABERLER Ağaca asılı bulunan liseli Hasan, kurtarılamadı
Koçarlı ilçe pazarında normale dönüş başladı
YEREL HABERLER Koçarlı ilçe pazarında normale dönüş başladı
Üreticinin elinde kalan çilekler ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
YEREL HABERLER Üreticinin elinde kalan çilekler ihtiyaç sahiplerine ...
ADÜ Hastanesi’nde Palyatif Bakım Merkezi açılacak
YEREL HABERLER ADÜ Hastanesi’nde Palyatif Bakım Merkezi açılacak
Başkan Özcan; “Sevgi bütün engelleri aşar”
YEREL HABERLER Başkan Özcan; “Sevgi bütün engelleri aşar”
Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem
Mavişehir pazar yerinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Mavişehir pazar yerinde çalışmalar sürüyor
Firma yetkilileri satışı bırakıp, sosyal mesafeyi korumaya çalıştı
YEREL HABERLER Firma yetkilileri satışı bırakıp, sosyal mesafeyi ...
Didim Belediyesi, yerleşik yabancıların sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Didim Belediyesi, yerleşik yabancıların sorunlarını ...
Aydın 112 personellerinden ‘Sarı Kahramanlar’ klibi 112 personelleri zorlu mesailerini hazırladıkları video kliple anlattı
YEREL HABERLER Aydın 112 personellerinden ‘Sarı Kahramanlar’ ...
Aydın BŞB, Didim'de kaldırım çalışması başlattı
YEREL HABERLER Aydın BŞB, Didim'de kaldırım çalışması başlattı
Kuşadası esnafına ücretsiz maske dağıtıldı
YEREL HABERLER Kuşadası esnafına ücretsiz maske dağıtıldı
Didim’de parklarda temizlik çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Didim’de parklarda temizlik çalışmaları sürüyor
Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kızılay'a kan bağışı desteği
YEREL HABERLER Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kızılay'a kan ...
Kuşadası Belediyesi, pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı 4. ilçesi oldu
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi, pandemi ile mücadelede ...
Aydın milletvekilleri Rektör Aldemir’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Aydın milletvekilleri Rektör Aldemir’i ziyaret etti
Kuşadası Körfezi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi’nde 3.6 büyüklüğünde deprem
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Aydın’da termometreler 38’i görecek
YEREL HABERLER Aydın’da termometreler 38’i görecek
Kuaförler 2 ay sonra hizmete başladı, hanımlar sıraya girdi
YEREL HABERLER Kuaförler 2 ay sonra hizmete başladı, hanımlar sıraya ...
İncirde ekşilik böceği tuzakları dağıtıldı
YEREL HABERLER İncirde ekşilik böceği tuzakları dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X