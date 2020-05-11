Anten düzeltmek için çıktığı çatıdan düştü

<br>Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, çanak anteni ayarlamak için çatıya çıkan Recep Y. (24), eternitin (çatı kaplama malzemesi) kırılması sonucu dengesini kaybedip, aşağı düşerek yaralandı.<br>Olay, saat 16.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 1028 Sokak´ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenin ayarlarını yapmak için çatıya çıkan Recep Y., eternitin kırılması sonucu 3 metreden beton çatı üzerine düştü. Büyük bir gürültüyle çatıya düşen Recep Y.´yi gören apartman sakinleri, olayı 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Recep Y., Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Recep Y.´nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK<br>2020-05-11 18:31:54<br>
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