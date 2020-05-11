Anten düzeltmek için çıktığı çatıdan düştü

<br>Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın)AYDIN´ın Nazilli ilçesinde, çanak anteni ayarlamak için çatıya çıkan Recep Y. (24), eternitin (çatı kaplama malzemesi) kırılması sonucu dengesini kaybedip, aşağı düşerek yaralandı.<br>Olay, saat 16.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 1028 Sokak´ta bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, çanak antenin ayarlarını yapmak için çatıya çıkan Recep Y., eternitin kırılması sonucu 3 metreden beton çatı üzerine düştü. Büyük bir gürültüyle çatıya düşen Recep Y.´yi gören apartman sakinleri, olayı 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Recep Y., Nazilli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Recep Y.´nin tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK<br>2020-05-11 18:31:54<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.