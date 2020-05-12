Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'den sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması Hafta sonu Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16171819 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.