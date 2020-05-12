Çapa sezonu başladı, tarlalar şenlendi

Türkiye’nin en fazla pamuk üretiminin gerçekleştiği bölgelerin başında gelen Büyük Menderes Ovası’nda teknolojiye yenik düşen işçiler yeni başlayan çapa sezonu ile tarlaları şenlendirdi. Bu yıl bamya çapası ile sezona başlayan çapacılar yevmiye düşük de olsa iş bulup çalıştıkları için mutlu olduklarını belirttiler.

Bir zamanlar ülkenin dört bir yanından yatılı pamuk işçilerinin geldiği Aydın’da birçok tarım işçiliği de teknolojiye yenik düştü. Özellikle pamuk çapası ve pamuk toplama işlemlerinin makine ile yapılmasının ardından sezonluk tarım işlerinin de durgunlaştığını belirten Salih Öztunç, “Eskiden iş de işçi de çok olurdu. Şimdi iş olmadığı gibi iş eskiden olduğu gibi tamamen insan gücü ile tarlalar işlenecek olsa üreticinin işi zor ve çalışacak insan bulmak daha da zor. Ancak bizler gibi az sayıda kişiler halen bu tür çapa işlerini yapıyor. Eskisi gibi iş de yok” diyerek iş bulup çalıştıklarında mutlu olduklarını söyledi.

Yevmiye 80 TL olarak belirlendi

Bu yıl İncirliova’da çapa yevmiyesinin 80 TL olduğu, ulaşım hizmeti alan dağ köydeki işçilerin eline geçen rakamın ise dayı başı ve yol ücreti eklendiğinde 6065 TL’ye kadar düştüğü belirtildi. Şu anda çilek toplama amelesinin eline gündelik 60 TL geçtiği belirtilirken çalışanlar, havaların iyice ısınması ile işleri daha da zorlaşan tarım işçilerine verilen paranın biraz daha arttırılmasını istediler.

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