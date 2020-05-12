Aydın sağlık camiasında örnek dayanışma Doktor ve kadrolu personeller 4D’li personele maddi destek sağlayacak

– Aydın’da doktor ve kadrolu sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 4D'li olarak görev yapan personele maddi destek yapacak.

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'ün önerisi ve gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacak dayanışma ile ek ödeme alan doktor ve kadrolu sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 4D'li olarak çalışan personele maddi destek sağlayacak.



Aydın Sağlık Müdür Osaman Açıkgöz, Aydın'daki tüm devlet hastanelerine gönderdiği yazıda, Kovid 19 süreci içinde tüm idareci ve hastane çalışanlarının büyük özveri ile çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Açıkgöz, yazsında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli çalışma arkadaşlarım; Kovid 19 sürecinde hep beraber büyük özveri ile görevlerini yapan 4/D statü kapsamında çalışan arkadaşlarımızın gösterdikleri özverinin simgesel bir yansıması olarak bayram öncesi gönüllerinde sıcak bir dokunuş oluşturmak amacıyla bir organizasyon planlanmıştır. Sağlık Müdürlüğümüzce ek ödemeler en üst düzeyden dağıtılacak olup, tüm sağlık tesislerimizde plan dahilinde bir havuz oluşturarak, gönüllülük esas alınarak ek ödemelerimizden 200 TL’lik kısmını 4/D statü kapsamında çalışan arkadaşlarımızla paylaşılmak üzere planlama yapılması hususunda göstereceğiniz hassasiyet ve yardımseverlik için şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim"

Aydın Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan doktorların ilk kez en üst seviyeden ek ödeme alacağı ve bunun da Türkiye'deki ilklerden birisi olacağı öğrenildi.

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