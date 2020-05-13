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Bombus arılar kaliteli domates için kullanılacak

İHA

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 25 çiftçiye, örtü altı domates seralarında kullanılmak üzere 215 adet bombus arı kovanı dağıtıldı.

Bombus arılar kaliteli domates için kullanılacak

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 25 çiftçiye, örtü altı domates seralarında kullanılmak üzere 215 adet bombus arı kovanı dağıtıldı.
İncirliova’da 150 dekar alanda örtü altı domates seracılığı yapıyor. İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü’nün hazırladığı proje ile domates seralarında doğal yollardan döllenmeyi sağlamak için 25 çiftçiye 215 adet bombus arı kovanı dağıtıldı. Proje ile domates seralarında kaliteli ve doğal domates yetiştirilmesi hedefleniyor.
İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, bombus arı kovanı verilen Erbeyli Mahallesi’nde 40 dekarlık alanda örtüaltı domates seracılığı yapan İbrahim Güzel’i ziyaret ederek, serada incelemelerde bulundu.
Dağıtılan bombus arısı kovanlarının verimli ve etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı yerinde inceleyen Kaymakam Sürücü ‘’Bu projenin devam etmesinin gelecek kuşaklara güvenilir, kaliteli ve sağlıklı ürün elde etme imkanı sağlayacak. Korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu zor süreçte de her daim çiftçilerimiz ve seracılarımızın yanında olacağız, Projemize sağladığı desteklerden ötürü Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger' e seracılarımız adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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