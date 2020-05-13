Aydın’ın dağ köylerinde çiftçiler ciplerden vazgeçmiyor Yaşları 68 ile 50 arasında değişen cipler halen onarılıp kullanılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’ın dağ köylerinde çiftçiler ciplerden vazgeçmiyor Yaşları 68 ile 50 arasında değişen cipler halen onarılıp kullanılıyor

İHA

Türkiye'nin en verimli dağlarına sahip Aydın'da dağ köylerinde üretim yapan çiftçiler, gelişen teknolojiye rağmen eğimli arazilerde kolay kolay devrilmeyen yeşil ciplerden vazgeçmiyorlar. 4 çeker özelliği ile her türlü araziye uyum sağlayan 1952'den 1970 yılına kadar üretilen yeşil cipler aradan geçen yarım asra aşkın süreden beri halen cazibesini koruyor.

Aydın’ın dağ köylerinde çiftçiler ciplerden vazgeçmiyor Yaşları 68 ile 50 arasında değişen cipler halen onarılıp kullanılıyor

Türkiye’nin en verimli dağlarına sahip Aydın’da dağ köylerinde üretim yapan çiftçiler, gelişen teknolojiye rağmen eğimli arazilerde kolay kolay devrilmeyen yeşil ciplerden vazgeçmiyorlar. 4 çeker özelliği ile her türlü araziye uyum sağlayan 1952’den 1970 yılına kadar üretilen yeşil cipler aradan geçen yarım asra aşkın süreden beri halen cazibesini koruyor.
Türkiye'de 1960'lı yıllarda resmi kurumlarda ve askeri alanda kullanılmaya başlanan ve bir müddet sonra lüks otomobiller çıkınca çiftçilerin eline düşen 4 çeker arazi cipleri Aydın dağlarında üretim yapan çiftçilerin vazgeçemediği tek araç oldu. Gelişen teknolojiye rağmen yeri doldurulamayan arazi cipleri yaklaşık yarım asırdır sürekli tamir edilip kullanılıyor. Tamiratını sadece eski ustaların yapabildiği cipler Aydın'da yaklaşık yarım asırdır hem sahiplerinin hem de tamircilerinin ekmek kapısı olarak piyasada varlıklarını sürdürüyor.
Piyasadaki ciplerin nerdeyse tamamının baştan aşağıya yenilendiğini belirten Aydın’daki tamirci ustalarından Arif Özçiçekçi, “Muadili henüz çıkmadığı için halen dağ köylerinde yaşayan çiftçilerimiz bu araçları tamir ettirip kullanıyor. Safari yapmak ya da nostalji yaşamak için de bu cipleri kullananlar var. Ama en çok dağ köylerindeki kestane, incir ve zeytin üreticisi kullanıyor” dedi.
Türkiye’deki cipler Aydın’da toplanıyor
Türkiye’de bu yeşil ciplerden çok az sayıda kaldığını belirten Arif Usta, “Otomobil türü araçların çıkıp ciplerin makamı aracı olarak kullanılmasına son verildikten sonra yamaç arazi taşıtı olan bu makineler en çok Aydın ve Karadeniz’de kulalnılmaya başlanmış. Şimdi Karadeniz’deki cipler de yavaş yavaş Aydın’da toplanmaya başladı.1952 model olup halen tıkır tıkır çalışan cipler var. Bir de eski şoförler parası olsa da cip kullandıysa yeni nesil araç kullanmak istemiyor. Muadili veya daha iyisi üretilinceye kadar Aydın’da yeşil cipler varlığını koruyacak gibi görünüyor” dedi.
Ciplerin tarihçesi
1941 yılında ABD ordusu için imal edilen hafif, manevra kabiliyeti yüksek ve sağlam ciplerin CJ serisinde 8 ayrı modeli geliştirilip üretildi. Bu araca benzer özellikteki aşırı lüks olmayan ancak çok dayanıklı araçların üretimi Türkiye'de de 1970 yılına kadar devam etti. 1970 yılından sonra üretilmeyen araçlar yoğun olarak dağların verimli olduğu Aydın ve Karadeniz bölgesinde kullanılıyor. Yeni araçlar hem çok pahalı hem de fazla dayanıklı olmadığı için tarım sektöründe kullanılamıyor. Yaylalardaki çiftçiler tarafından kullanılan cipler aradan geçen 50 yılı aşkın süredir miras yoluyla babadan oğula geçiyor ve halen kullanılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP İl Başkanı Çankır’dan Didim Belediye Başkanı Atabay’a destek
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır’dan Didim Belediye Başkanı ...
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
YEREL HABERLER Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
Bombus arılar kaliteli domates için kullanılacak
YEREL HABERLER Bombus arılar kaliteli domates için kullanılacak
Efeler’de emlak vergisi online ödenebilecek
YEREL HABERLER Efeler’de emlak vergisi online ödenebilecek
Büyük Menderes Nehri'nde endişe veren kirlilik
YEREL HABERLER Büyük Menderes Nehri'nde endişe veren kirlilik
Efeler’de taksicilere korona kiti dağıtıldı
YEREL HABERLER Efeler’de taksicilere korona kiti dağıtıldı
Aydın’da 'Askıda Fatura' uygulaması başlıyor Başkan Çerçioğlu; “Aydın’dan tüm Türkiye’ye yayılacağını ümit ediyorum”
YEREL HABERLER Aydın’da 'Askıda Fatura' uygulaması başlıyor Başkan ...
Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu
YEREL HABERLER Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili ...
Aydın okur yazarlıkla 11. il oldu
YEREL HABERLER Aydın okur yazarlıkla 11. il oldu
Aydın Tabip Odası, Hemşirelik Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası, Hemşirelik Haftasını kutladı
Nazilli'de gökyüzü çocukların olacak
YEREL HABERLER Nazilli'de gökyüzü çocukların olacak
Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 78 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 78 bin lira ceza
Aydın sağlık camiasında örnek dayanışma Doktor ve kadrolu personeller 4D’li personele maddi destek sağlayacak
YEREL HABERLER Aydın sağlık camiasında örnek dayanışma Doktor ve ...
Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı
Vali Köşger: Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak
YEREL HABERLER Vali Köşger: Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması ...
Aydın’da 332 yuvada 664 leylek tespit edildi
YEREL HABERLER Aydın’da 332 yuvada 664 leylek tespit edildi
Aydın’da erik üreticisine tat vermedi Üreticiler maliyet artışına karşın satış fiyatlarının aynı kalamsından dert yandı
YEREL HABERLER Aydın’da erik üreticisine tat vermedi Üreticiler ...
İl Tarım Müdürü Ökdem; “Üretimin her aşamasında çiftçimizin yanındayız”
YEREL HABERLER İl Tarım Müdürü Ökdem; “Üretimin her aşamasında ...
Yasağa uymayan 19 kumarbaza 78 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Yasağa uymayan 19 kumarbaza 78 bin lira ceza kesildi
DSİ çok yıldızlı projeleri hayata geçiriyor DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız: “DSİ olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER DSİ çok yıldızlı projeleri hayata geçiriyor DSİ Genel ...
Çapa sezonu başladı, tarlalar şenlendi
YEREL HABERLER Çapa sezonu başladı, tarlalar şenlendi
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Kuşadası Belediyesi’nden AVM esnafına maske desteği
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi’nden AVM esnafına maske desteği
Didim’de Atatürk heykelleri boyandı
YEREL HABERLER Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X