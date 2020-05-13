Nazilli’de yasak tanımayan kumarcılara yönelik operasyonlar sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nazilli’de yasak tanımayan kumarcılara yönelik operasyonlar sürüyor

İHA

– Aydın'ın Nazilli ilçesinde, önceki gün 19 kişinin yakalandığı kumar baskınının ardından bir iş yerindeki 12 kişiyi de toplam 58 bin 800 idari para cezası uygulandı.

Nazilli’de yasak tanımayan kumarcılara yönelik operasyonlar sürüyor

– Aydın’ın Nazilli ilçesinde, önceki gün 19 kişinin yakalandığı kumar baskınının ardından bir iş yerindeki 12 kişiyi de toplam 58 bin 800 idari para cezası uygulandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir takip ettiği Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir iş yerinde kumar oynandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında iş yeri sahibi olan Z.G. ve Ö.Ö isimli şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlama sucundan adli işlem başlattı. 14 sahsa hıfzısıhha kanunun 282.maddesı gereği sosyal mesafeyi ihlal ettiklerinden 44 bin 100 TL idari pazar cezası uyguladı ayrıca kumar oynayan 12 sahsa da kabahatler kanunun 34.maddesı gerekince 14 bin 700 TL para cezası olmak üzere toplam 58 bin 800 TL para cezası uyguladı.
Nazilli’de Pazar gecesi bir iş yerine yapılan baskında da yasağa rağmen kumar oynayan 19 kişiye 78 bin lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın’da canlı doğan bebek sayısı azaldı
YEREL HABERLER Aydın’da canlı doğan bebek sayısı azaldı
Karacasulu kadınlar kaymakamlık öncülüğünde maske üretiyor
YEREL HABERLER Karacasulu kadınlar kaymakamlık öncülüğünde maske ...
CHP İl Başkanı Çankır’dan Didim Belediye Başkanı Atabay’a destek
YEREL HABERLER CHP İl Başkanı Çankır’dan Didim Belediye Başkanı ...
Aydın’ın dağ köylerinde çiftçiler ciplerden vazgeçmiyor Yaşları 68 ile 50 arasında değişen cipler halen onarılıp kullanılıyor
YEREL HABERLER Aydın’ın dağ köylerinde çiftçiler ciplerden ...
Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
YEREL HABERLER Bu çiçeği koparmanın cezası 73 bin lira
Bombus arılar kaliteli domates için kullanılacak
YEREL HABERLER Bombus arılar kaliteli domates için kullanılacak
Efeler’de emlak vergisi online ödenebilecek
YEREL HABERLER Efeler’de emlak vergisi online ödenebilecek
Büyük Menderes Nehri'nde endişe veren kirlilik
YEREL HABERLER Büyük Menderes Nehri'nde endişe veren kirlilik
Efeler’de taksicilere korona kiti dağıtıldı
YEREL HABERLER Efeler’de taksicilere korona kiti dağıtıldı
Aydın’da 'Askıda Fatura' uygulaması başlıyor Başkan Çerçioğlu; “Aydın’dan tüm Türkiye’ye yayılacağını ümit ediyorum”
YEREL HABERLER Aydın’da 'Askıda Fatura' uygulaması başlıyor Başkan ...
Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili oldu
YEREL HABERLER Karacasu’da dronla ateş ölçümü salgına karşı etkili ...
Aydın okur yazarlıkla 11. il oldu
YEREL HABERLER Aydın okur yazarlıkla 11. il oldu
Aydın Tabip Odası, Hemşirelik Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası, Hemşirelik Haftasını kutladı
Nazilli'de gökyüzü çocukların olacak
YEREL HABERLER Nazilli'de gökyüzü çocukların olacak
Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 78 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 19 kişiye 78 bin lira ceza
Aydın sağlık camiasında örnek dayanışma Doktor ve kadrolu personeller 4D’li personele maddi destek sağlayacak
YEREL HABERLER Aydın sağlık camiasında örnek dayanışma Doktor ve ...
Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü ters şeritte dehşet saçtı
Vali Köşger: Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak
YEREL HABERLER Vali Köşger: Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması ...
Aydın’da 332 yuvada 664 leylek tespit edildi
YEREL HABERLER Aydın’da 332 yuvada 664 leylek tespit edildi
Aydın’da erik üreticisine tat vermedi Üreticiler maliyet artışına karşın satış fiyatlarının aynı kalamsından dert yandı
YEREL HABERLER Aydın’da erik üreticisine tat vermedi Üreticiler ...
İl Tarım Müdürü Ökdem; “Üretimin her aşamasında çiftçimizin yanındayız”
YEREL HABERLER İl Tarım Müdürü Ökdem; “Üretimin her aşamasında ...
Yasağa uymayan 19 kumarbaza 78 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Yasağa uymayan 19 kumarbaza 78 bin lira ceza kesildi
DSİ çok yıldızlı projeleri hayata geçiriyor DSİ Genel Müdür V. Kaya Yıldız: “DSİ olarak ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER DSİ çok yıldızlı projeleri hayata geçiriyor DSİ Genel ...
Çapa sezonu başladı, tarlalar şenlendi
YEREL HABERLER Çapa sezonu başladı, tarlalar şenlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X